Бывший футболист «Ростова» и сборной Молдавии поделился впечатлениями от успеха «Шерифа».

Вчера «Шериф» сенсационно обыграл в гостях мадридский «Реал» (2:1). В России эта победа подняла ряд вопросов, касающихся и лимита на легионеров, которого в Молдавии нет в отличие от нас.

Корреспонденты «СЭ» связались с Александром Гацканом, чтобы расспросить об успехе «Шерифа» и сравнить российский и молдавский футбол.

— Вы сейчас в Молдавии или России?

— В Ростове-на-Дону.

— Вам присылали видеонарезки, как страна отмечала победу над «Реалом»?

— Я смотрел новости. Все безумно рады! Сейчас футбол в Молдавии на первом месте. Надеюсь, данная победа привлечет молодежь к футболу. И в будущем не только легионеры будут играть в «Шерифе», но и свои воспитанники.

— В этом и вся загвоздка. На поле у «Шерифа» не было ни одного молдаванина. Нужны ли такие победы без своих игроков?

— Конечно, это смущает. У «Шерифа» очень хорошая академия! Восемь полей! Стадионы открыты, есть крытый и полузакрытый залы. И при этом всем не развивать своих игроков...

Это не очень хорошо. Могли бы и больше выпустить своих игроков, но пока никого нет. Пока готовим футболистов для других национальных сборных, а для своих ничего не делаем.

— А что делать России? Многие боятся, что с отменой лимита у нас будут играть одни иностранцы, как это сейчас происходит в «Шерифе».

— Россию и Молдавию не стоит сравнивать. В России футбол на другом уровне.

— И все-таки в России нужно отменять лимит?

— Отмена лимита приведет к лучшему, если будут покупаться качественные иностранцы. Мое мнение: в России нужно отменять лимит.

— И тогда наши клубы будут конкурентоспособны в Лиге чемпионов?

— Когда играли Витсель, Халк, то выходили с ними из группы Лиги чемпионов — все же радовались. А рядом с ними росли и другие игроки.

— Почему у наших клубов практически нет побед в Лиге чемпионов, а у дебютанта «Шерифа» уже две победы. Что не так?

— Мне кажется, что прошла слишком быстрая смена поколений. Галицкий сказал, что молодые игроки должны быть достойны основного состава, и тогда они вырастут и будут готовы к этому.

— Как оцените вероятность, что игроки «Шерифа» зимой перейдут в топовые европейские чемпионаты?

— Уверен на сто процентов, что у большей части команды будут варианты уйти в лучшие клубы.

— Вернидубом заинтересуются европейские клубы?

— Думаю, заинтересуются постсоветские. Может быть, даже из России.

— Условный ЦСКА он может возглавить?

— Конечно, он доказал, что может добиваться результата

— Нет ли ощущения, что это был временный взлет «Шерифа»?

— Если бы это была одна игра с «Шахтером», а потом бы проиграли «Реалу»... Они играют в свою игру и могут еще добиться результатов.

— Можно ли сравнить эту победа «Шерифа» над «Реалом» и победу ЦСКА над мадридцами?

— Тогда была другая Лига чемпионов. К тому же «Шериф» еще обыграл «Шахтер». ЦСКА же обыграл «Реал», но на этом все.