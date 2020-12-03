Мнение известного телекомментатора Геннадия Орлова о провале сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

— Судьба Семака? Нужно, чтобы совет директоров послушал его программу, мысли, — говорит Орлов. — Мы же не знаем, какие цели ставит перед командой руководство, какой будет проект. Бюджет-то немаленький... В общем, все решат без нас.

Можно только констатировать, что команда оказалась не готова к Лиге чемпионов. Имею в виду и наигрывание связей, и подбор состава, и селекцию.

Мне бросилось в глаза, что молодые ребята из «Зенита» почему-то гаснут — имею в виду Мостового, Кругового. На старте сезона они выглядели ярче.

К сожалению, нет идеи игры, не поставлена она... Конечно, 0:3 от «Брюгге» — это многовато. А как тогда противостоять более сильным соперникам?

При этом «Шахтер» дважды побеждает «Реал». За счет чего? Другие скорости, по-другому с мячом люди работают! А у «Зенита» этого нет! Да и футболисты остальных наших клубов медленно обращаются с мячом. Не могут действовать в одно касание. У нас все время в два-три, да еще и мяч куда-то отскакивает...

Да, «Шахтер» делает ставку на бразильцев, не спорю. Но они что, больше стоят, чем футболисты «Зенита»? Не факт. Надо в этом разобраться.

Малком? Травмы его сильно выбивают из колеи. Но, по сути, все от него ждут другой игры. В отдельных матчах бразилец себя проявлял, показывал класс. Однако в целом пока помощи от него нет. Пока трансфер Малкома больше похож на промашку. Человек уже два года в «Зените», а КПД не слишком высокий. Раз вложили немаленькие деньги, игрок должен их отрабатывать.

Странная история с нападением. Когда «Зенит» не переподписал Кокорина, нужно же было искать другой вариант. Чем плох Деспотович? Здорово выглядит на втором этаже да и в целом сейчас смотрится не хуже Дзюбы. Они сопоставимы. Деспотович точно сильнее Смолова, Чалова, Соболева... Но, видимо, не обратили на него внимания.

У Дзюбы сейчас много всего постороннего в голове. Это мешает ему играть в футбол. Артему нужно прежде всего разобраться всего в себе.

Про центрального защитника мы уже как-то с вами говорили. Недобор людей на этой позиции. Даже Чистякова не заявили на Лигу чемпионов. Поставили в итоге мальчишку Прохина. Дай бог, чтобы он вырос. Но по факту три раза грубо ошибся. Что ж, ему надо поскорее забыть об этом и двигаться дальше. Молодым у нас многое прощается.

По сути, сейчас нет в команде плеймейкера — полузащитника, который подыгрывал бы форвардам. Барриос и Оздоев не способны отдавать острые передачи, редко в их исполнении можно увидеть хитроумные ходы. Это футболисты другой стилистики. И их уже вряд ли переделаешь.

Вот Кузяев может играть интересно, нестандартно. Вспомните, какой классный гол недавно забил! Однако Далеру приходится много времени проводить в обороне, разрушать. В целом — креативный полузащитник. Но опять же это не Данни и не Аршавин. Раньше «Зенит» был избалован — такие плеймейкеры в составе имелись...

Вендел для меня загадка. За какие заслуги его брали? Пока непонятно. Никак себя не проявил. А сейчас еще мышцу потянул. Вообще, довольно высокий травматизм в команде. Это настораживает.

Расстанутся ли с Семаком, если в последнем матче этого года «Зенит» уступит «Спартаку»? Все может быть. Вы же видите, какая волна недовольства сейчас поднимается. Хотя общественность и не знает всех деталей, но фон-то создает. Поживем — увидим. Но пока большинство выступает за то, чтобы тренер остался. Правда, в случае болезненных поражений гарантий нет никаких.