После поражения в Бельгии (0:3) команда Сергея Семака за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов потеряла шансы на участие в еврокубках весной будущего года

Лига чемпионов. 5-й тур. Группа F

«Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» (Россия) — 3:0 (1:0)

Голы: Де Кетеларе, 33 (1:0). Фанакен, 58 — с пенальти (2:0). Ланг, 73 (3:0).

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата (ван ден Кейбус, 90+1), Коссуну, Мехеле, Рикка, Де Кетеларе, Баланта, Фанакен (Соболь, 87), Формер (Схрейверс, 87), Деннис, Ланг (Окереке, 88).

«Зенит»: Кержаков, Сутормин, Прохин, Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Ерохин (Оздоев, 46), Барриос, Кузяев (Мусаев, 65), Дриусси (Мостовой, 46), Азмун, Малком (Шамкин, 75).

Предупреждения: Сутормин, 67. Прохин, 90.

Судьи: Гезюбюйюк. Балдер, ван Зайлен (все — Голландия).

ВАР: Хиглер. Найхайс (оба — Голландия).

2 декабря. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».

Ищем позитив

Во всем нужно искать плюсы. Еще накануне игры в Бельгии было очевидно, что «Зенит» увяз в кризисе — две победы в девяти матчах, травмы, закостенелая игра... Но все выглядело так, будто чемпионы России вот-вот коснутся дна. Это и случилось — и символично, что в Брюгге, о котором снят культовый фильм с Колином Фарреллом.

Хуже быть уже не может, дальше — движение только вперед. Ниже четвертого места в группе Лиги чемпионов «Зенит» уже не опустится, а во второй половине сезона в графике наконец-то появится воздух.

Шансов на выход в Лигу Европы все равно оставалось мало, так что из этой ситуации можно было спастись лишь чудом. Но чуда не случилось.

Теперь — негатив. «Зениту» требовалась только победа, причем желательно в два мяча. Ничья и поражение досрочно лишали гостей надежд на евровесну, а победа со счетом 1:0 не дала бы преимущество над конкурентом в очных встречах. Но уверенности в успехе сине-бело-голубых не было вообще.

«Брюгге» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге и перед этой встречей все еще мог выйти в плей-офф. В первом матче за бельгийцев не играли основной вратарь Миньоле, форвард Крменчик и центральные защитники Дели и Коссуну, а сейчас потерь было меньше — из-за травмы отсутствовал нападающий Дьятта, а из-за дисквалификации матч пропустил хавбек Ритс.

Без Дзюбы

Сергей Семак еще на предматчевой пресс-конференции объявил, что в Бельгию не полетят Вендел, Караваев (травмы) и Ловрен (перебор желтых карточек), но оставил открытым вопрос по Дзюбе. Во вторник перед вылетом в Брюгге нападающий занимался в общей группе, но все-таки из-за мышечных проблем в заявку на матч не попал.

Вместе со всеми на той тренировке работали и Круговой, и Оздоев, и даже Дуглас Сантос. Все трое пропустили последние матчи «Зенита», но в Бельгию полетели, а бразилец вовсе оказался в стартовом составе. Это отлично, так как травма Дугласа в Риме казалась тяжелой, а без него, как выяснилось в Туле, эффективность «стандартов» команды значительно снижается.

Травмировался Дзюба — вернулся Азмун. Устал Жирков — вернулся Дуглас. Только за правую часть обороны «Зенита» было тревожно. Без Караваева место крайнего защитника снова занял Сутормин, а в паре с Ракицким вышел 19-летний воспитанник «Зенита» Прохин. Для него это был полноценный дебют в Лиге чемпионов.

Нет агрессии

Еще после «Лацио» Дзюба настаивал на том, что российским футболистам и тренерам нужно менять менталитет и «перестать бояться». В Бельгии «Зениту» опасаться точно было нечего — и команда сразу понеслась вперед. По крайней мере, уже через 30 секунд после начала матча Дуглас смело прорвался по флангу и опасно прострелил, только в руки Миньоле.

На самом деле никакой агрессией в атаке и не пахло. За первый тайм «Зенит» нанес всего один удар по воротам, да и то Малком был далек от цели.

Черт с ним, что пропустили. Вот карта ударов за первый тайм — реально ужас. Синий — это Зенит. pic.twitter.com/bck9BjwUyj — Natalia_Yurina (@Auslander 92 ) December 2, 2020

К сожалению, даже близость катастрофы (а два подряд четвертых места в группе — это катастрофа) не заставила команду отступить от вялого футбола. Кузяев перед встречей назвал такой стиль пассивной игрой, Семак — осторожной. Но сути это не меняет. После получаса мучений «Зенит» пропустил. Причем забил Де Кетеларе — он же в добавленное время матча в Петербурге принес «Брюгге» победу.

? Гол Шарля де Кетеларе.



? Смотрите Лигу чемпионов в онлайне #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/cCE1xeOVsz — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 2, 2020

Катастрофа

Иронично, что те два мяча, о которых все говорили перед матчем, «Зенит» все же забил. В начале первого тайма Азмун поразил ворота Миньоле, однако гол отменили из-за офсайда, а в начале второго тайма Кузяев забил рукой — так расценил эпизод главный арбитр.

А вот «Брюгге» забивал так, что голы засчитывались. Сначала за фол Кузяева в штрафной был назначен пенальти, и Фанакен его реализовал, а ближе к концу встречи Ланг довел счет до разгромного.

В перерыве Семак сделал аж три замены, и это было похоже на жест отчаяния. Скорее всего, конечно, перестановки связаны с повреждениями футболистов, но тройная замена — это еще и способ встряхнуть команду. В середине второго тайма «Зенит» даже стал большими силами лезть в атаку, но это привело к третьему пропущенному мячу.

Пик агонии — замена Малкома на Шамкина. Семак будто показал всем: скамейка настолько коротка, что вместо главной звезды приходится выпускать юношу.

Это катастрофа. Тут не надо прятаться за эвфемизмы и прикрываться сторонними факторами. Конечно, эти факторы тоже повлияли, но признать факт краха тоже нужно. Так бывает. Кошмар в том, что эта катастрофа была предсказуема изначально — и не похоже, что кто-то мог ее предотвратить.

«Зенит» на дне. Теперь ему нужно оттуда выбираться.