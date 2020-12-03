Пресс-конференция главного тренера «Зенита» Сергея Семака после поражения от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Неудачный результат, — начал Семак. — В первом тайме мы пропустили, на второй вышли с желанием отыграться, но ошиблись в обороне и получили пенальти. При 0:2 сложно было отыгрываться, желание было, но не хватало времени, чтобы изменить ход матча. Разница большая между матчем в Петербурге и этим. Если в первом туре наш состав был приближен к боевому, то с увеличением кадровых проблем конкурировать в группе стало сложновато. Глубина состава не позволяет конкурировать с командами уровня Лиги чемпионов, надо быть в форме. На данный момент разница большая.

— С чем связана тройная замена в перерыве?

— Ракицкого заменили из-за травмы. Дриусси много пропустил, ему сложно набирать форму. Ерохина заменили, чтобы добавить скорости в атакующих действиях, вместо него вышел Мостовой.

— Насколько велика разница в физическом состоянии игроков?

— Она огромна. Почти все наши лидеры пропустили около месяца и больше. После такого времени сложно набрать максимальную форму. Всем лидерам тяжело, они далеко не в оптимальной форме.

— Почему «Зенит» два года подряд занимает последнее место в группе Лиги чемпионов?

— Причин много. В прошлом году нам не хватило везения, все-таки набрали семь очков, группа была ровная. Ну и в концовке группового турнира не хватило нескольких ведущих игроков. Мы зависим от лидеров-иностранцев, один выпадает — уже сложности, а трех-четырех трудно заменить. Глубина состава тоже причина. Уровень команды падает, если кто-то выбывает. Функциональная готовность тоже. Время непростое. Сложно пришлось в этом году с точки зрения календаря. Игрокам сборной сложно восстанавливаться. В этом году после неудачного старта трудно было, учитывая все проблемы.

— Учитывая лимит, можно ли сделать так, чтобы все российские команды показывали другие результаты в Лиге чемпионов?

— Я уже касался этого вопроса. Один-два иностранных игрока вылетают — уже команда становится слабее. Четыре-пять — становится сложно конкурировать. Нужно воспитывать молодых игроков, давать им шансы. Других российских футболистов тяжело найти — тех, кто есть, купить невозможно. Значит, надо растить своих.

— Каков главный итог этих пяти матчей лично для вас?

— Я изначально понимал, что будет сложно. Нам хотелось, чтобы как можно меньше игроков вылетали. В заявке из дублеров был один центральный защитник — Прохин, а дублера на позиции правого защитника не было. Понимали, что будет сложно, так и произошло. Есть и положительные моменты: многие питерские игроки выступили в Лиге чемпионов, почувствовали вкус турнира. Это один из плюсов.

— Какова ваша мотивация на последний тур?

— Мотивация всегда одна — побеждать независимо от событий. Мы всегда хотим выигрывать, но не всегда получается. Хочется закончить Лигу чемпионов победой, для этого приложим все усилия.

— Что делать, если ситуация этого сезона с коронавирусом повторится еще раз?

— Кому-то нравится вариант закончить чемпионат, как предлагал Леонид Слуцкий. Между сезонами невозможно было усилиться, с комплектацией пришлось сложно. Но другой вариант предполагает справедливый итог чемпионата. Здесь сложно выбрать что-то правильное, но по климатическим условиям нам не надо было куда-то двигать перерыв.

— Нет ли опасений, что руководство «Зенита» отправит вас в отставку?

— Это вопрос не ко мне. Вопросы такого плана нужно задавать руководителям. Мое дело — работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. А задача одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться быть в Лиге чемпионов. Нужно строить сильную команду, чтобы быть боеспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были сложности, но, надеюсь, в будущем будет легче.

Филипп Клеман: «Играли лучше, чем в Петербурге»

— Мы играли лучше, чем в Санкт-Петербурге, но на этот раз без зрителей, — отметил главный тренер бельгийской команды. — И это странно, ведь мы не можем отметить победу вместе с болельщиками.

— Что для вас значит эта победа?

— Я работаю для своих игроков, для тренерского штаба, для болельщиков. Важно, чтобы фанаты были счастливы. Они устроили фейерверк за пределами стадиона, так что, можно сказать, были с нами. Будем стараться выйти в плей-офф.