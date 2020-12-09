Послематчевая пресс-конференция главных тренеров после матча «Зенит» — «Боруссия» Д (1:2).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) отвечал на множество неприятных вопросов.

— Неплохая игра по качеству, — начал Семак. — Результат неприятный, как и вся еврокубковая кампания. Теперь сосредоточимся на чемпионате России, восстановимся и будем готовиться к следующим матчам.

— Вы не могли бы объяснить каждую из замен? Зачем вы поменяли центрального защитника перед своим стандартом? Почему Вендела отправили на левый фланг? Зачем выпустили Дзюбу вместо Дриусси? И не считаете ли вы, что замены ослабили игру?

— Ракицкий — плановая замена, проблемы со здоровьем. Он еще в перерыве просил замену. Дриусси много пропустил, функционально ему сложно. У нас еще два матча — заменили, чтобы поберечь. Кузяев попросил замену, вышел Вендел. Малком устал. Ослабили? Сложно сказать. Моменты были, легко пропустили. Качества игроков разные. Моменты были, могли рассчитывать на большее.

— Говоря о причинах неудачной игры в Лиге чемпионов, вы упоминали лимит, кадровые проблемы и трансферную кампанию. Но не бывает такого, чтобы тренерский штаб вообще не был виноват. Какова ваша ответственность за результат? В чем недоработал тренерский штаб?

— Главная ответственность — за результаты, которые есть. Тренер берет на себя ответственность за задачи, которые ставятся. Пока все, что я обещал, то и делаю. В Лиге чемпионов есть проблемы, будем расти, двигаться. Этот сезон внес коррективы, не позволил нам показать максимум. Тренерский штаб понимает, что делать. В зимнюю паузу будет возможность что-то изменить и добавить в каких-то компонентах.

— Вам не кажется, что Дриусси лучше играл на позиции форварда?

— У меня никогда не было проблем с Дриусси. У него тоже не было проблем с профессионализмом. Он играет там, где нужен. А позиции любимые есть у всех. Рад за Дриусси, голы добавляют уверенности.

— После «Брюгге» у вас был разговор с кем-то из руководства «Зенита» по поводу вашего будущего? Выражали ли вам доверие?

— Полное доверие. Те задачи, которые передо мной ставились перед началом сезона, выполняются. Все так, как и должно быть. В еврокубках хотели большего, но будем работать, чтобы становиться сильнее. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт.

— Вам не кажется, что проблемы российских клубов из-за низкой интенсивности чемпионата?

— Да, у нас неинтенсивный чемпионат, так как команды обороняются глубоко. О интенсивности речи не идет, каждая команда решает свои задачи. А по поводу функционального состояния можете «Барселону» посмотреть в лучшие годы — это не мешало ей добиваться результатов. Многие команды играют и бегают не так много, но им не мешает это показывать качественную игру. Это не самый важный фактор.

— «Зенит» пропустил от Витселя после дальнего удара, дважды после таких ударов пропускали от «Лацио». Есть ли какая-то в этом системная проблема?

— Витсель без разбега ударил, непросто забить. Вы правы, нам иногда не хватает концентрации. Мы недостаточно часто блокируем и удары, и фланговые передачи. Нужно играть агрессивнее, сближаться. Есть минус в нашей игре.

— «Вираж» оскорблял Дзюбу. Как вы это прокомментируете?

— Что здесь комментировать? Наше дело работать, добиваться результата, что мы и делаем.

— Перед матчем вы сказали, что редко ориентируетесь на слова футболистов, за исключением моментов, когда они совпадают с вашим мнением. Можете расшифровать эту мысль? На первый взгляд, это звучит как непринятие противоположной позиции.

— У меня прекрасное взаимопонимание с Дриусси. Когда есть возможность поменять позицию ему и дать передохнуть Дзюбе, то он играет на любимой позиции. Его мнение совпало с моим. Когда нужно, играет слева. Когда нужно, рассматриваю в качестве второго нападающего.

Люсьен Фавр: «Зенит» должен был побеждать «Брюгге» — 5:1?

— Показалось, что победа была трудной. Так ли это? — вопрос Фавру.

— А почему она должна быть простой? У «Зенита» укомплектованная команда, здесь играть тяжело всем. Мы не должны были рассчитывать на то, что будет просто. Мы смогли сравнять счет, со вторым голом нам повезло. Перед матчем мы уже гарантировали место в 1/8 финала, а сейчас вышли с первого места. И мы довольны. Нам стоило потратить много сил для этого, тем более что в Риме мы проиграли.

— Азара и Хуммельса заменили из-за травм? Что с ними?

— Не могу сказать. Надеюсь, просто судороги. Многие футболисты устали, это нормально, когда играешь раз в три дня.

— Третий матч подряд без Холанна. Тяжело ли вам без него?

— Нам не хватало глубины, но мы неплохо играли без него. Перед перерывом чуть не забили, когда Ройс попал в штангу. Во втором тайме играли энергичнее. Сравняли счет и победили.

— В первом матче против вас играл один форвард Дзюба, а сейчас два — Дриусси и Азмун. В каком матче «Зенит» был опаснее?

— Было трудно. В первом тайме мы заметили, что «Зенит» много действует на контратаках. Мы хорошо противодействовали Азмуну. В матче с «Брюгге» «Зенит» должен был выиграть со счетом 5:1, но уступил. «Зенит» тоже не очень хорошо стартовал в группе, это трудно исправить. Нам это удалось.