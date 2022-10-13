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Сегодня, 00:50

Хвича продолжает феерить в ЛЧ, Салах сделал хет-трик за шесть минут, сенсационный «Брюгге» уже в плей-офф

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Харви Эллиотт, Мохамед Салах и Фабиньо.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в среду матчей 4-го тура группового раунда.

«Аякс» — третий лишний

Лига чемпионов. Группа A
12 окт, 19:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:2
Аякс

Конечно, можно было посчитать амстердамские 6:1 невероятным стечением обстоятельств, однако через неделю в Неаполе команда Лучано Спаллетти продолжила избиение «Аякса». Первая результативная атака — с забросом Зелиньски на перебросившего вратаря Лосано — была проведена на сумасшедшем кураже, против которого у «Аякса» не нашлось противоядия.

Кварацхелия за этой комбинацией наблюдал со стороны, зато в следующей атаке выстрелу Распадори в верхний угол предшествовала тонкая передача грузинского вингера. Правда, при 2:0 неаполитанцы сбавили обороты, но куда больше пропущенного сразу после перерыва гола Спаллетти расстроила травма Замбо-Ангисса. Только дальше все пошло лучше, и, когда «Наполи» получил право на пенальти, исполнить его доверили Кварацхелии. Вручил ему мяч лично главный бомбардир команды Виктор Осимхен.

У Хвичи уже 12 (7+5) результативных баллов в текущем сезоне, что является лучшим результатом для футболистов итальянского чемпионата. Это, конечно, топ-уровень, а наблюдать за играми «Наполи» — сплошное удовольствие. И логично, что лидер серии А обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов уже после четвертого тура. Что до «Аякса», у которого дикие ошибки допускают такие опытные мастера как Блинд, ему весной придется утешиться Лигой Европы.

Лига чемпионов. Группа A
12 окт, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
1:7
Ливерпуль

Юрген Клопп, кажется, уже не знает, как реагировать на провалы своей обороны. И когда потеря в центральной зоне обернулась голом Эрфилда, который в буквальном смысле свел «Айброкс» с ума, главный тренер «Ливерпуля» то ли грустно, то ли иронично улыбался. Может быть, он что-то предвидел?

Но, как бы там ни было, Клоппу и всем болельщикам красных исправил настроение Роберто Фирмино. Сделав дубль, бразилец превзошел по числу лигочемпионских голов Стивена Джеррарда (22), а потом — выкатив мяч под удар Нуньесу — повторил другое достижение ливерпульской легенды и Милнера по результативным передачам в главном еврокубке (по 12).

Это настолько деморализовало хозяев, что вышедший на замену Салах за отведенное ему время успел оформить самый быстрый хет-трик в истории турнира — за 6 минут и 12 секунд! На каком же кураже Мо и отдавший ему три передачи Диогу Жота подойдут к воскресной игре с «Манчестер Сити»! Хотя, не будем торопить события — после 9:0 против «Борнмута» красные тоже не стали привычно идеальными.

И

В

Н

П

М

О

1. Наполи

4

4

0

0

17-4

12

2. Ливерпуль

4

3

0

1

12-6

9

3. Аякс

4

1

0

3

8-12

3

4. Рейнджерс

4

0

0

4

1-16

0

26 октября. «Наполи» — «Рейнджерс», «Аякс» — «Ливерпуль».

Баварская стабильность

Лига чемпионов. Группа C
12 окт, 22:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
2:4
Бавария

Пока «Интер» и «Барселона» определяли, кто из них встретит весну в Лиге Европы, «Бавария» словно проводила тренировочные спарринги с клубом из низшего дивизиона. Как и в Мюнхене неделю назад, в среду чемпионы Германии снова забили три мяча к середине первого тайма. Можно было даже устраивать конкурс на то, какое из взятий ворот получилось самым простым.

Скорее всего, первый приз достался бы наконец-то восстановившемуся после коронавируса Мюллеру. Результат же фактически обеспечил Горецка, который забил сам и ассистировал открывшему счет Мане. Свой голод баварский хищник утолил к перерыву, и это позволило «Виктории» немного подсластить горькую пилюлю, дважды пробив заменявшего Нойера Свена Ульрайха. А «Бавария», легко выжив в «группе смерти», может праздновать пятнадцатый подряд выход в плей-офф.

Футболисты &laquo;Интера&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;. «Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

4

4

0

0

13-2

12

2. Интер

4

2

1

1

6-5

7

3. Барселона

4

1

1

2

8-7

4

4. Виктория Пл

4

0

0

4

3-16

0

26 октября. «Барселона» — «Бавария», «Интер» — «Виктория».

Непробиваемый Миньоле

Лига чемпионов. Группа B
12 окт, 19:45. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:0
Брюгге

«Атлетико» и «Брюгге» выдали веселую игру, которая начиналась на встречных курсах. При этом по количеству острых атак у мадридцев было ощутимое преимущество, однако они то мазали, то отправляли мяч в сетку из офсайда. А в конце первого тайма «матрасники» едва не получили пенальти в свои ворота. Ошибку арбитра исправил ВАР, так как перед падением игрока гостей в штрафной он сам наступил шипами на ногу Молине.

Во второй половине атаковала только команда Диего Симеоне, но мяч упорно не шел в ворота блестяще игравшего Миньоле. Когда гости остались в меньшинстве из-за удаления Сова, голкипер остановил удар Мораты с полутора метров лицом. Потом — не дал забить из схожей позиции Матеусу Кунье. Не пропустивший в четырех турах ни одного гола Миньоле — один из главных героев прорыва «Брюгге» в плей-офф. Это лишь второй случай, когда в 1/8 финала выходит бельгийская команда. Семь лет назад в историю вошел «Генк».

Лига чемпионов. Группа B
12 окт, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:3
Порту

Поражение в первом матче с «Порту» переполнило чашу терпения боссов «Байера», и они отправили в отставку Херардо Сеоане. Сменивший его Хаби Алонсо начал с разгрома «Шальке» (4:0), однако в Лиге чемпионов ее двукратный победитель столкнулся с другим уровнем сопротивления. А вингер «Порту» Галено в буквальном смысле унизил леверкузенскую оборону, приняв длинный пас от своего голкипера Диогу Кошты.

Голкипер «драконов» — настоящий кошмар «Байера». В первой игре он отразил пенальти от Шика, сейчас — выиграл дуэль у Демирбая. При этом сначала арбитр наказал Баккера за симуляцию, не оценив его излишний артистизм, но ВАР подсказал, что голландцу все-таки ударили по ногам. Ну а дальше повторы были уже не в пользу хозяев

В концовке первого тайма «Байер» лишили гола из-за контакта мяча с рукой Шика. В начале второго — получил 11-метровый уже в свои ворота. А потом еще один. Шансы на плей-офф тают, но остаются.

И

В

Н

П

М

О

1. Брюгге

4

3

1

0

7-0

10

2. Порту

4

2

0

2

6-6

6

3. Атлетико

4

1

1

2

2-5

4

4. Байер

4

1

0

3

2-6

3

26 октября. «Брюгге» — «Порту», «Атлетико» — «Байер».

Кейн и Сон решают

Лига чемпионов. Группа D
12 окт, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:2
Айнтрахт Ф

«Тоттенхэм» ничего не смог сделать во Франкфурте (0:0), а игру в Лондоне начал с обернувшейся голом Камады грубой ошибки Дайера. В этот момент девять человек из десяти вспомнили о сложных отношениях Антонио Конте с Лигой чемпионов, однако к перерыву эта тема ушла в тень благодаря ударному дуэту «шпор». Кейн организовал сравнявшему счет Сон Хын Мину выход один на один, после чего заработал и реализовал пенальти, а подвел итог первому тайму эффектный удар с лета от возвращающего свою лучшую форму корейца. Теперь «Тоттенхэм» лидер группы, где у всех примерно равные шансы на успех, хотя «Айнтрахту» сложнее всех.

Лига чемпионов. Группа D
12 окт, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
0:2
Марсель

«Спортинг» начал турнир с двух побед, однако провалился в двухраундовом противостоянии с не имевшим до этого ни одного очка «Марселем». В первом матче лиссабонцев подвел голкипер Адан. Теперь антигероем стал защитник Рикарду Эшгайю, который в своем 100-м матче за «львов» в одном эпизоде стал виновником пенальти и получил вторую желтую карточку.

Благодаря такому подарку французский клуб впервые за девять лет сумел открыть счет в лигочемпионском матче. А когда ВАР помог засчитать ошибочно отмененный гол Алексиса Санчеса, стало понятно, что за неделю ситуация в таблице развернулась на 180 градусов. И «Спортингу» будет сложно, так как на следующий тур он лишился своего главного креативщика Педру Гонсалвеша, который после желтой карточки что-то крикнул арбитру и досрочно отправился в раздевалку.

И

В

Н

П

М

О

1. Тоттенхэм

4

2

1

1

5-4

7

2. Марсель

4

2

0

2

6-4

6

3. Спортинг Л

4

2

0

2

6-6

6

4. Айнтрахт Ф

4

1

1

2

3-6

4

26 октября. «Тоттенхэм» — «Спортинг», «Айнтрахт» — «Марсель».

Статистика дня

1 из последних девяти домашних матчей в Лиге чемпионов выиграл «Атлетико»

14 сейвов в двух матчах с «Атлетико» сделал голкипер «Брюгге» Миньоле

17 мячей за четыре тура забил «Наполи». Это повторение рекорда турнира, который в 2017 году установил «ПСЖ», а в прошлом сезоне повторила «Бавария».

50 раз с учетом всех турниров ассистировали друг другу форварды «Тоттенхэма» Кейн и Сон Хын Мин.

Лига чемпионов: таблицы, расписание матчей, результаты, новости и обзоры

Мохамед Салах
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Аякс
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Ливерпуль
ФК Марсель
ФК Наполи
ФК Порту
ФК Тоттенхэм Хотспур
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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