«Спартак» на дне. Футбольном и моральном

Обозреватель «СЭ» — об итогах матчей с «Бенфикой» и всего, что в последнее время происходило с красно-белыми.

Нелепость и убожество

90+ минут оздоровительной ходьбы, почти не переходящей в бег, «Бенфике» с запасом хватило, чтобы ни разу не подпустить бессмысленно пыхтевший и не видевший мяча «Спартак» к своим воротам.

Красно-белые после домашних 0:2 (и этот счет еще был для нас крупным везением) приехали в Лиссабон не пытаться совершить чудо, а избегать разгрома. Впервые примененная Руем Виторией схема 4-4-2 на самом деле обернулась 6-2-2 — при обороне регулярно можно было увидеть шестерых спартаковцев в линию, а впереди при этом не просматривалось вообще ничего. Ларссон — по крайней мере до перерыва — на поле вообще отсутствовал, хотя Руй Витория впервые поставил шведа на его любимую позицию — одного из двух форвардов.

Так продолжалось и дальше. При первом голе в штрафной «Спартака» находились семеро красно-белых — и не знали, что делать. А перед финальным свистком и второй гол подъехал — совсем смешной. С двумя рикошетами. Так нелепо это и должно было закончиться. Какое же это было убожество...

«Краснодар» два года назад, между прочим, «Порту» прошел. Правда, потом схватил четверочку от «Олимпиакоса», но это уже другая история. В прошлом сезоне «быки» прошли всю квалификацию ЛЧ, да и в группе смотрелись пристойно.

Почему нельзя винить Руя Виторию

Только не начинайте старые песни о главном: мол, Руй Витория, пошел вон. Списывать все на только пришедшего тренера — это бред для дилетантов, на который могут повестись только люди, вообще не понимающие, как все работает в футболе.

Его беспомощность в двух этих матчах вполне объяснима:

1. Концепция игры португальца прямо противоположна той, что культивировал Доменико Тедеско. При этом летнее межсезонье в России — очень короткое. Поставить новую игру — физически некогда. Тем более встречаясь с соперником, который стоит вдвое дороже и сохранил классного тренера с прошлого сезона, то есть ему в игре ничего радикально менять не надо.

2. Из-за того, что сразу шесть ведущих футболистов «Спартака» играли (или протирали лавки) на Евро-2020, понять детали новой игры красно-белых, в главное, наработать их на тренировках у них не было никакой возможности. Джикия, Зобнин, Соболев, Крал, Ларссон и Промес тактически вошли в новый сезон с листа.

3. Они же просто не могут находиться сейчас в хорошем функциональном состоянии. Силы и эмоции потрачены на Евро, подготовки к сезону не было. А ведь каждый из этих людей определяет игру команды. При этом мы понимаем, что наши клубы, встречаясь с превосходящими их в классе соперниками, могут победить только за счет большего количества выигранных единоборств и преимущества в высокоскоростной работе — рывках и спринтах. Чемпионат у нас пешеходный, поэтому отдельно взятый клуб способен этого добиться только за счет исключительной физподготовки. А ее быть просто не могло.

Не могло быть в сложившейся ситуации и победы над «Бенфикой». А ад вокруг «Спартака» в последние недели исключил даже случайно позитивное развитие событий. Потому что если нет объективных факторов, то хотя бы должно быть внутреннее единство в клубе. А тут жена владельца с первого дня Витории прямым текстом говорит, что была против его назначения, с треском выходит по такому случаю из совета директоров и начинает как из пулемета палить по всем ненавистным ей мишеням внутри «Спартака». О каком спокойствии у тренера и игроков, о какой планомерной работе, о каком внутриклубном единстве в этом паноптикуме вообще могла идти речь?

Увольнять Руя? Господи. Это же путь в никуда, что раз уже «Спартаком» пройденный. С 2012 года — Карпин, Эмери, Карпин, Гунько, Якин, Аленичев, Каррера, Рианчо, Кононов, Тедеско, Витория... И тренеров «Спартак» как через мясорубку пропускал (каламбур просьба не считать случайным), и игроков, причем весь чемпионский состав, словно с аукциона продавал, и спортивный блок там даже года проработать не может.

Бездействие Федуна превратило «Спартак» во всеобщее посмешище

После диких событий последних месяцев понятно, откуда ветер дует. В своем закрытом днями Телеграм-канале Зарема Салихова то топтала Томаса Цорна и противопоставляла ему Шамиля Газизова, то мочила Газизова и нахваливала Дмитрия Попова, то уничтожала Попова...

В итоге Попов за три дня скриншотами их с Заремой переписки уничтожил ее канал (о чем она думала, каждый день пиная Попова и при этом зная, какое смертоносное оружие находится в руках, как она выражается, «беглого спортивного директора»?), и стыд всех неравнодушных за все происходящее в «Спартаке» достиг предела. Отсюда и скандирование фанатов на матче с «Нижним Новгородом». Да, непристойное — но эмоционально объяснимое.

В этой ситуации самое необъяснимое — даже не поведение Заремы, чья мгновенная популярность (вот человек, которому не нужно воровать, и она расскажет нам всю правду!), а потом столь же стремительное низвержение в глазах людей достойны отдельного социологического исследования. Когда у человека а) нет чувства меры и б) никто не в состоянии его остановить, такое в этой жизни как раз происходит нередко. Просто нечасто это случается так публично, у всех на глазах, фактически в режиме «Дома-2».

Самое возмутительное и странное, на мой взгляд, — это бездействие Леонида Федуна. Невероятно и то, что в критический для клуба момент, когда надо было находиться рядом с командой, поддерживать ее и лично контролировать ситуацию, он оба матча с «Бенфикой» находился в отпуске за границей.

Скажете, когда отдыхать — это личное дело каждого? Возможно. Но тогда не стоит владеть самым популярным клубом России. Слишком большая это ответственность, и надо ее понимать. А если не понимаешь — не быть собакой на сене.

Летом 2020 года, когда «Спартак» проиграл в Питере «Зениту» полуфинал Кубка, разъяренный судейскими решениями Федун заявил, что «Зенит» «огребет» в Лиге чемпионов, чем вызвал восторг у многих фанатов «Спартака».

Прогноз оказался верным — чемпион России взял очко в шести матчах. Но стоит ли говорить подобные вещи, не задумываясь о том, как те же слова могут срикошетить по тебе же самому?

Есть такое хорошее выражение, которое любят следователи: «Главное в следственных действиях — не выйти на самого себя». Какой глагол Федун применит к собственному клубу и тому, как тот выступил в Лиге чемпионов в год его столетия? А какой — к себе, так долго не способному всю эту вакханалию остановить?

И ведь все бы продолжалось, если бы не скрины Попова. Причем у меня есть большие сомнения, что Федун заставил гражданскую супругу закрыть канал по собственной воле. Будь так — думаю, это произошло бы намного раньше. Задолго до того, как люди теперь уже надолго связали «Спартак» с астрологией, Овнами и буквой «р» в имени или фамилии тренера. Такое забывается нескоро, тем более что Зарема может не быть членом совета директоров клуба или не вести Телеграм-канал, но женой Федуна она остается и, несомненно, будет оказывать на процессы в клубе прежнее влияние.

Клуб превратился во всеобщее посмешище, и это гораздо страшнее двух поражений от «Бенфики».

Что же касается судейства, то прав был главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш, после первого матча отметивший, что разрешение «Спартаку» играть в гандбол лишило «орлов» еще двух мячей. Только вот что это «Спартаку» дало, кроме «отскока» от совсем уж неприличного счета в домашнем матче?

В футболе время течет быстрее, чем в обычной жизни. Четыре года назад, в одном и том же групповом турнире ЛЧ, «Спартак» грохнул 5:1 «Севилью» и вышел с третьего места в плей-офф Лиги Европы (да-да, были и 0:7 на «Энфилде», но имелся и позитив!), тогда как «Бенфика» проиграла все шесть матчей, два из которых — ЦСКА.

Куда с тех пор пришел лиссабонский клуб, а куда — московский (к слову, оба упомянутых), объяснять, думаю, излишне.

Крепитесь, болельщики «Спартака». Кажется, вам предстоит очередной круг ада.

И, пока на самом верху «Спартака» не произойдет что-то радикальное и необратимое, боюсь, эта музыка будет вечной.