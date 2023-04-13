«Милан» дважды обыграл распиаренный «Наполи». Секрет — в возвращении одного из лучших вратарей Европы

Меньян заставил забыть о Доннарумме.

«Милан» дважды за десять дней прихлопнул «Наполи» (4:0 в чемпионате, 1:0 в Лиге чемпионов), а одна из самых взрывных атак Европы во главе с Хвичей Кварацхелией ничего не сделала — помешал Майк Меньян. Голкипер за две игры суммарно совершил девять спасений и не пропустил ни разу, дважды став залогом успеха россонери. Но уважать француза стоит не только за сухие цифры.

«Милан» страдал без Меньяна, но все изменилось, когда он вернулся

Как страдал «Милан» в этом году, описывать не нужно. Чемпион Италии впадал в затяжные безвыигрышные серии, пропускал по четыре-пять мячей от аутсайдеров и быстро за это расплатился — защитить титул шансов уже не осталось. В чем же была проблема команды Пиоли? В первую очередь в отсутствии Майка Меньяна.

Роль французского вратаря в завоевании скудетто трудно переоценить. В сезоне-2021/22 он стал лучшим в серии А практически по всем вратарским показателям (за исключением сейвов на 90 минут и предотвращенных голов), а всего за 32 матча в чемпионате пропустил 21 мяч. Его сменщик Чиприан Тэтэрушану всего за шесть игр в том сезоне пропустил 10 голов.

Румын очевидно не впечатлял, поэтому легко представить степень трагедии, когда Меньян вылетел в сентябре. На тот момент у «Милана» все было относительно в порядке — к седьмому туру, когда француз получил травму, россонери шли на пятом месте, потерпев всего одно поражение. Майк пропустил восемь мячей. Результат не гроссмейстерский, но его сменщик в двух играх до этого (Суперкубке и Кубке) пропустил четыре, а дальше только добавил огня.

Тэтэрушану мало того что ограничил Пиоли тактически (он слабо играет ногами — может разыгрывать только с ближним), так еще и не впечатлил в рамке — за 16 матчей в серии А сыграл только четыре сухих матча, а пропустил 22 мяча. Понятно, что не только отсутствие основного вратаря повлияло на результаты, однако осенне-зимняя депрессия клуба — в том числе на совести румына.

Само собой, в «Милане» ждали возвращения Меньяна. Неприятные новости о том, что француз пропустит плей-офф Лиги чемпионов, подтвердились наполовину — голкипер вернулся в рамку ко второй встрече с «Тоттенхэмом». И сразу доказал, что ждали его не зря: в Англии Меньян сделал три сейва, в том числе один отличный после удара Кейна головой в нижний угол. Попутно француз успел напихать Ришарлисону, напомнив всем о своем сильном качестве — психологии.

После возвращения Майк поначалу не сильно искрил — пропустил шесть мячей в первых четырех матчах, а победил «Милан» только в одном из них. Зато в международную паузу Меньян преобразился и не пропускает с тех пор уже шесть матчей подряд. В том числе дважды «засушил» игры «Наполи». Теперь у россонери есть шансы вырваться в полуфинал Лиги чемпионов и побороться за второе место в серии А.

Вратарь «Милана» Майк Меньян в матче против «Наполи». Фото AFP

Идеальный кандидат на замену Доннарумме

Уход Джанлуиджи Доннаруммы был болезненным для «Милана», но парень выбрал деньги и, как казалось, более перспективный клуб. Смешно, но Меньян несколько раз обставил Доннарумму. Во-первых, пока итальянец безуспешно бодался за скудетто, француз взял лигу 1 с «Лиллем». Во-вторых, выиграл серию А, как только в нее перешел, пока Джанлуиджи сидел на банке в «ПСЖ». В-третьих, в нынешнем сезоне Майк забрался выше визави в Лиге чемпионов. Кажется, кто-то из них просчитался по всем статьям.

Меньян оказался идеальным кандидатом не только в игровом плане (он действительно топовый вратарь), но и в репутационном. С уходом Доннаруммы «Милан» потерял основного голкипера топ-сборной, но Майк и здесь перегнал итальянца. С уходом из команды Франции Уго Льориса главный тренер Трехцветных Дидье Дешам назначил первым номером именно Меньяна. Вратарь такого калибра для россонери — топ-уровень.

Да и чисто по статистике Майк не просто заменил Доннарумму, а перегнал его: в чемпионский сезон он меньше пропускал, больше спасал и страховал, лучше и точнее пасовал и так далее — в общем, прекрасная находка. Всего за два сезона Меньян ворвался в число лучших вратарей континента.

Вратарь «Милана» Майк Меньян. Фото AFP

Меньян — лидер раздевалки. Никого не боится, называл Златана «дерьмовым нападающим»

Голкипер не только добавляет уверенности и мастерства в рамке, но и контролирует команду. Судя по инсайдам итальянских медиа, у Меньяна столько же прав и уважения, сколько и у Златана Ибрагимовича. Майк с первых же дней в команде начал гонять партнеров, а сам — подавать пример профессионализма. Судя по отзывам, тренироваться с ним непросто, зато эффективно.

Кстати, со Златаном у Майка есть знаменитая история. Когда Меньян еще играл за «ПСЖ» (он воспитанник парижан) и тренировался с основой, Ибрагимович решил его проверить. Первым ударом он забил и назвал Майка дерьмовым вратарем. Зато во второй раз сильнее оказался уже француз — и без стеснения назвал Ибру дерьмовым нападающим. И это в 17 лет! Как рассказывал Меньян, после этого Златан его зауважал — «за характер».

Вообще Майк всегда не прочь с кем-нибудь зарубиться. Будь это Ришарлисон, как в матче с «Тоттенхэмом», расисты из «Кальяри» или футбольные чиновники с их странноватыми правилами — он всегда готов ответить. Дать оплеуху или поиронизировать — не столь важно. «Милану» можно только позавидовать, ведь за них играет по-настоящему топовый вратарь, который наверняка способен протащить их к вершине еще много раз.