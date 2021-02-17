Мбаппе повторил рекорд Шевченко. Впереди — Ибрагимович с Неймаром
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на «Камп Ноу» победил «Барселону» со счетом 4:1, нанеся каталонцам 14-е крупное поражение в истории турнира.
Парижане стали четвертой командой, которой удалось трижды разгромить сине-гранатовых. Ранее подобное удавалось киевскому «Динамо» (в одном сезоне), «Баварии» и «Ювентусу». Причем повторные успехи мюнхенцев и туринцев пришлись на 2020 год.
Крупные поражения «Барселоны» в Лиге чемпионов:
|
Дата
|
Стадия
|
Главный тренер
|
Соперник
|
Счет
|
18.05.1994
|
Финал
|
Йохан Кройф
|
Милан (н)
|
0:4
|
22.10.1997
|
Гр.турнир
|
Луи ван Гал
|
Динамо К (г)
|
0:3
|
05.11.1997
|
Гр.турнир
|
Луи ван Гал
|
Динамо К (д)
|
0:4
|
02.05.2000
|
1/2 финала
|
Луи ван Гал
|
Валенсия (г)
|
1:4
|
91.09.2000
|
Гр.турнир
|
Лоренсо Серра Феррер
|
Бешикташ (г)
|
0:3
|
26.02.2002
|
2-й гр.турнир
|
Карлес Решак
|
Рома (г)
|
0:3
|
01.05.2013
|
1/2 финала
|
Тито Виланова
|
Бавария (д)
|
0:3
|
14.02.2017
|
1/8 финала
|
Луис Энрике
|
ПСЖ (г)
|
0:4
|
11.04.2017
|
1/4 финала
|
Луис Энрике
|
Ювентус (г)
|
0:3
|
10.04.2018
|
1/4 финала
|
Эрнесто Вальверде
|
Рома (г)
|
0:3
|
07.05.2019
|
1/2 финала
|
Эрнесто Вальверде
|
Ливерпуль (г)
|
0:4
|
14.08.2020
|
1/4 финала
|
Кике Сетьен
|
Бавария (н)
|
2:8
|
08.12.2020
|
Гр.турнир
|
Роналд Куман
|
Ювентус (д)
|
0:3
|
16.02.2021
|
1/8 финала
|
Роналд Куман
|
ПСЖ (д)
|
1:4
Главным героем встречи стал форвард парижан Кильян Мбаппе, который вторым после Андрея Шевченко отметился хет-триком на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов. По два раза каталонцев на их поле огорчали Дуайт Йорк, Марио Жардел, Александр Гладкий и Криштиану Роналду. Любопытно, что за 24 года, разделившие подвиги Шевченко и Мбаппе, три мяча в ворота хозяев «Камп Ноу» забивал только один человек — Диего Форлан в 2005 году. Кстати, на выезде каталонцы позволили оформить хет-трик только Фаустино Асприлье из «Ньюкасла» в сентябре 1997 года.
Футболисты, забивавшие больше одного гола в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу»:
|
Дата
|
Игрок
|
Стадия
|
Матчи
|
Голы
|
05.11.1997
|
Андрей Шевченко
|
Гр.турнир
|
Барселона — Динамо К — 0:4
|
8' (0:1), 31' (0:2), 43' (0:3)
|
25.11.1998
|
Дуайт Йорк
|
Гр.турнир
|
Барселона — МЮ — 3:3
|
25' (1:1), 31' (2:3)
|
01.04.2000
|
Марио Жардел
|
2-й гр.турнир
|
Барселона — Порту — 4:2
|
4' (0:1), 79' (3:2)
|
09.12.2008
|
Александр Гладкий
|
Гр.турнир
|
Барселона — Шахтер — 2:3
|
31' (0:1), 58' (0:2)
|
08.12.2020
|
Криштиану Роналду
|
Гр.турнир
|
Барселона — Ювентус — 0:3
|
13' (0:1), 52' (0:3)
|
16.02.2021
|
Кильян Мбаппе
|
1/8 финала
|
Барселона — ПСЖ — 1:4
|
32' (1:1), 65' (1:2), 85' (1:4)
Три гола в ворота «Барселоны» позволили Мбаппе оторваться от Николя Анелька в списке главных французских бомбардиров турнира. 22-летний форвард «ПСЖ» сейчас замыкает пятерку лидеров, отставая на два гола от соперника по второму матчу Антуана Гризманна. Выше только чемпионы мира-1998 Давид Трезеге и Тьерри Анри, а также Карим Бензема.
Лучшие французские бомбардиры Лиги чемпионов:
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Карим Бензема
|
Лион, Реал
|
125
|
69
|
0,55
|
Тьерри Анри
|
Монако, Арсенал, Барселона
|
112
|
50
|
0,45
|
Давид Трезеге
|
Монако, Ювентус
|
58
|
29
|
0,50
|
Антуан Гризманн
|
Реал Сосьедад, Атлетико, Барселона
|
69
|
25
|
0,36
|
Кильян Мбаппе
|
Монако, ПСЖ
|
41
|
23
|
0,56
|
Николя Анелька
|
Арсенал, Реал, ПСЖ, Фенербахче, Челси, Ювентус
|
68
|
20
|
0,29
|
Франк Рибери
|
Бавария
|
87
|
18
|
0,21
|
Оливье Жиру
|
Арсенал, Челси
|
37
|
17
|
0,46
Среди бомбардиров своего нынешнего клуба Мбаппе, сверкнувший в начале карьеры в «Монако», занимает четвертое место с отставанием в два гола от главных звезд в истории «ПСЖ» — Неймара и Златана Ибрагимовича. От лидера снайперского зачета Эдинсон Кавани его на данный момент отделяет 12 голов.
Лучшие бомбардиры «ПСЖ» в Лиге чемпионов:
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Эдинсон Кавани
|
Уругвай
|
54
|
30
|
0,56
|
Неймар
|
Бразилия
|
25
|
20
|
0,80
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
33
|
20
|
0,65
|
Кильян Мбаппе
|
Франция
|
32
|
18
|
0,56
|
Анхель Ди Мария
|
Аргентина
|
44
|
14
|
0,32
|
Джордж Веа
|
Либерия
|
10
|
7
|
0,70
|
Эсекиэль Лавесси
|
Аргентина
|
31
|
7
|
0,23
|
Маркиньюс
|
Бразилия
|
61
|
7
|
0,11
Любопытно, что из 24 мячей Мбаппе в главном еврокубке более 70 процентов пришлись на гостевые для его команд матчи. С 17-ю выездными голами он уже делит 12-е место в истории турнира с Томасом Мюллером, имея отличные шансы на попадание в топ-6 в ближайшее время. Ведь все представители пятерки великих форвардов начала XXI века, делящих шестое место, отличались в гостях по 20 раз Да и идущий четвертым Руд ван Нистелрой (24 гола) недосягаемой для Мбаппе величиной точно не кажется.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в гостевых матчах:
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
Голы в гостях
|
%
|
Криштиану Роналду
|
МЮ, Реал, Ювентус
|
134
|
59
|
44,03
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
119
|
46
|
38,66
|
Роберт Левандовски
|
Боруссия Д, Бавария
|
71
|
32
|
45,07
|
Карим Бензема
|
Лион, Реал
|
69
|
30
|
43,48
|
Руд ван Нистелрой
|
ПСВ, МЮ, Реал
|
56
|
24
|
42,86
|
Филиппо Индзаги
|
Ювентус, Милан
|
46
|
20
|
43,48
|
Златан Ибрагимович
|
Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, МЮ
|
48
|
20
|
41,67
|
Андрей Шевченко
|
Динамо К, Милан, Челси
|
48
|
20
|
41,67
|
Тьерри Анри
|
Монако, Арсенал, Барселона
|
50
|
20
|
40,00
|
Рауль
|
Реал, Шальке
|
71
|
20
|
28,17
|
Дидье Дрогба
|
Марсель, Челси, Галатасарай
|
44
|
19
|
43,18
|
Кильян Мбаппе
|
Монако, ПСЖ
|
24
|
17
|
70,83
|
Томас Мюллер
|
Бавария
|
47
|
17
|
36,17
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