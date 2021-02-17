Форвард «ПСЖ» вошел в историю.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на «Камп Ноу» победил «Барселону» со счетом 4:1, нанеся каталонцам 14-е крупное поражение в истории турнира.

Парижане стали четвертой командой, которой удалось трижды разгромить сине-гранатовых. Ранее подобное удавалось киевскому «Динамо» (в одном сезоне), «Баварии» и «Ювентусу». Причем повторные успехи мюнхенцев и туринцев пришлись на 2020 год.

Крупные поражения «Барселоны» в Лиге чемпионов:

Дата Стадия Главный тренер Соперник Счет 18.05.1994 Финал Йохан Кройф Милан (н) 0:4 22.10.1997 Гр.турнир Луи ван Гал Динамо К (г) 0:3 05.11.1997 Гр.турнир Луи ван Гал Динамо К (д) 0:4 02.05.2000 1/2 финала Луи ван Гал Валенсия (г) 1:4 91.09.2000 Гр.турнир Лоренсо Серра Феррер Бешикташ (г) 0:3 26.02.2002 2-й гр.турнир Карлес Решак Рома (г) 0:3 01.05.2013 1/2 финала Тито Виланова Бавария (д) 0:3 14.02.2017 1/8 финала Луис Энрике ПСЖ (г) 0:4 11.04.2017 1/4 финала Луис Энрике Ювентус (г) 0:3 10.04.2018 1/4 финала Эрнесто Вальверде Рома (г) 0:3 07.05.2019 1/2 финала Эрнесто Вальверде Ливерпуль (г) 0:4 14.08.2020 1/4 финала Кике Сетьен Бавария (н) 2:8 08.12.2020 Гр.турнир Роналд Куман Ювентус (д) 0:3 16.02.2021 1/8 финала Роналд Куман ПСЖ (д) 1:4

Главным героем встречи стал форвард парижан Кильян Мбаппе, который вторым после Андрея Шевченко отметился хет-триком на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов. По два раза каталонцев на их поле огорчали Дуайт Йорк, Марио Жардел, Александр Гладкий и Криштиану Роналду. Любопытно, что за 24 года, разделившие подвиги Шевченко и Мбаппе, три мяча в ворота хозяев «Камп Ноу» забивал только один человек — Диего Форлан в 2005 году. Кстати, на выезде каталонцы позволили оформить хет-трик только Фаустино Асприлье из «Ньюкасла» в сентябре 1997 года.

Футболисты, забивавшие больше одного гола в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу»:

Дата Игрок Стадия Матчи Голы 05.11.1997 Андрей Шевченко Гр.турнир Барселона — Динамо К — 0:4 8' (0:1), 31' (0:2), 43' (0:3) 25.11.1998 Дуайт Йорк Гр.турнир Барселона — МЮ — 3:3 25' (1:1), 31' (2:3) 01.04.2000 Марио Жардел 2-й гр.турнир Барселона — Порту — 4:2 4' (0:1), 79' (3:2) 09.12.2008 Александр Гладкий Гр.турнир Барселона — Шахтер — 2:3 31' (0:1), 58' (0:2) 08.12.2020 Криштиану Роналду Гр.турнир Барселона — Ювентус — 0:3 13' (0:1), 52' (0:3) 16.02.2021 Кильян Мбаппе 1/8 финала Барселона — ПСЖ — 1:4 32' (1:1), 65' (1:2), 85' (1:4)

Три гола в ворота «Барселоны» позволили Мбаппе оторваться от Николя Анелька в списке главных французских бомбардиров турнира. 22-летний форвард «ПСЖ» сейчас замыкает пятерку лидеров, отставая на два гола от соперника по второму матчу Антуана Гризманна. Выше только чемпионы мира-1998 Давид Трезеге и Тьерри Анри, а также Карим Бензема.

Лучшие французские бомбардиры Лиги чемпионов:

Игрок Клубы Матчи Голы Ср. Карим Бензема Лион, Реал 125 69 0,55 Тьерри Анри Монако, Арсенал, Барселона 112 50 0,45 Давид Трезеге Монако, Ювентус 58 29 0,50 Антуан Гризманн Реал Сосьедад, Атлетико, Барселона 69 25 0,36 Кильян Мбаппе Монако, ПСЖ 41 23 0,56 Николя Анелька Арсенал, Реал, ПСЖ, Фенербахче, Челси, Ювентус 68 20 0,29 Франк Рибери Бавария 87 18 0,21 Оливье Жиру Арсенал, Челси 37 17 0,46

Среди бомбардиров своего нынешнего клуба Мбаппе, сверкнувший в начале карьеры в «Монако», занимает четвертое место с отставанием в два гола от главных звезд в истории «ПСЖ» — Неймара и Златана Ибрагимовича. От лидера снайперского зачета Эдинсон Кавани его на данный момент отделяет 12 голов.

Лучшие бомбардиры «ПСЖ» в Лиге чемпионов:

Игрок Страна Матчи Голы Ср. Эдинсон Кавани Уругвай 54 30 0,56 Неймар Бразилия 25 20 0,80 Златан Ибрагимович Швеция 33 20 0,65 Кильян Мбаппе Франция 32 18 0,56 Анхель Ди Мария Аргентина 44 14 0,32 Джордж Веа Либерия 10 7 0,70 Эсекиэль Лавесси Аргентина 31 7 0,23 Маркиньюс Бразилия 61 7 0,11

Любопытно, что из 24 мячей Мбаппе в главном еврокубке более 70 процентов пришлись на гостевые для его команд матчи. С 17-ю выездными голами он уже делит 12-е место в истории турнира с Томасом Мюллером, имея отличные шансы на попадание в топ-6 в ближайшее время. Ведь все представители пятерки великих форвардов начала XXI века, делящих шестое место, отличались в гостях по 20 раз Да и идущий четвертым Руд ван Нистелрой (24 гола) недосягаемой для Мбаппе величиной точно не кажется.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в гостевых матчах: