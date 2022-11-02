«Милан» или «Зальцбург»? «Лейпциг» или «Шахтер»? Все расклады последнего игрового дня в группах Лиги чемпионов

Мы все просчитали.

Группа E

Челси — Динамо З

Милан — Зальцбург

«Челси» точно останется первым. Даже если «Милан» догонит лондонцев, то по очным встречам выше окажется команда Грэма Поттера (3:0, 2:0). Если чемпион Италии обыграет «Зальцбург», то займет второе место, если уступит — третье.

Единственный вариант, при котором «Динамо» продолжит выступление в еврокубках, такой: хорваты побеждают «Челси», а «Милан» — «Зальцбург».

Лига чемпионов-2022/23. Группа E.

Группа F

Реал — Селтик

Шахтер — Лейпциг

«Реал» опустится на второе место, только если потеряет очки в матче с «Селтиком», а «Лейпциг» обыграет «Шахтер». При любых других раскладах мадридцы выиграют группу.

Немцы и украинцы разыграют путевку в 1/8 финала ЛЧ в очной встрече. «Шахтер» выйдет в плей-офф в случае победы в Варшаве, ничья и успех «Лейпцига» отправят туда команду Марко Розе.

«Селтик» точно останется без евровесны.

Лига чемпионов-2022/23. Группа F.

Группа G

Копенгаген — Боруссия Д

Манчестер Сити — Севилья

Изменений в этой группе не будет. Как бы ни сложились матчи 6-го тура, по личным «Манчестер Сити» финиширует выше «Боруссии» (2:1, 0:0), «Боруссия» — выше «Севильи» (4:1, 1:1), «Севилья» — выше «Копенгагена» (0:0, 3:0).

Лига чемпионов-2022/23. Группа G.

Группа Н

Ювентус — ПСЖ

Маккаби Х — Бенфика

«ПСЖ» выйдет в 1/8 финала ЛЧ с первого места, если сыграет в последнем туре не хуже «Бенфики». Синхронные победы или поражения лидеров заставят обратиться к разности мячей — сейчас она намного лучше у парижан: «+8» против «+4».

Аналогичная ситуация и в борьбе за переход в Лигу Европы. «Маккаби» обгонит «Ювентус», только если наберет больше очков, чем туринцы, — итальянцы имеют большое преимущество по разности мячей: «-3» против «-9».

Лига чемпионов-2022/23. Группа Н.

В 1/8 финала Лиги чемпионов уже вышли «Наполи», «Ливерпуль», «Порту», «Брюгге», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ» и «Бенфика».

Матчи первого раунда плей-офф пройдут в феврале 2023 года. Жеребьевка — 7 ноября.