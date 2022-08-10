Вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов — творческая неудача, но не провал Черчесова

Мнение Рабинера в защиту тренера.

Если просто, вне контекста, написать — Черчесов проиграл «Карабаху», люди не в теме воскликнут: как так?! А хейтеры так вообще руки потрут, чем они сейчас и занимаются.

Конечно, это творческая неудача тренера — кто бы спорил? Типичная, кстати, история, когда после выездной ничьей, да еще и когда первыми забили, у команды где-то в подсознании гнездится — ну, уж дома-то... А дома получается наоборот.

Помните «Спартак» — АЕК, после которого уволили Дмитрия Аленичева и пришел Массимо Каррера? Там ведь ровно так и было. Забили по дикой жаре на Кипре, должны были еще три-четыре класть железно, но все разбазарили и вместо этого пропустили. Тем не менее домой приехали с ощущением — да это мягкие игрушки, там без вариантов. И провалились, пропустив в концовке.

Одна из задач тренера, помимо тактических, — не допустить вот такой ментальной ошибки у команды. Не знаю, была она тут или нет. Но счет на табло. Я думал (и по предыдущим раундам можно было сделать такой вывод), что у «Ференцвароша» уже закрепилась правильная психология. Однако в этом случае она дала сбой.

Еще ситуация со «Слованом» в предыдущем раунде, когда сначала было домашнее поражение, но затем — «вынос тела» в гостях, должна была штаб «Ференцвароша» поднапрячь. Сейчас снова оказалось, что с домашними матчами что-то не так.

Когда на своем поле проигрываешь по ходу матча — 0:3, никаких «все не так однозначно» быть, увы, не может. Даже если в какие-то моменты игра и могла повернуться по-другому. Не повернулась же!

Зная Черчесова и его штаб, уверен, что за эту игру они себе предъявят по полной. Не ставя при этом в известность вас и не делая из этого слезливую пиар-историю. Так, он принципиально не стал извиняться на публику после Евро-2020, чего ждала куча народу, — но в профессиональном плане сделал для себя миллион выводов.

Футболисты «Ференцвароша». ФК «Ференцварош»

Но если историю аленичевского «Спартака» с этой историей «Ференцвароша» в ментальном плане чуть-чуть сравнить можно, то «Карабах» — точно не тот АЕК. Далеко.

Послушайте, команда в первом отборочном раунде уничтожает чемпиона Польши «Лех» — 5:1, а во втором проходит ни много ни мало чемпиона Швейцарии «Цюрих» (3:2, 2:2). Притом что швейцарцы регулярно играют на групповой стадии еврокубков, а в прошлом сезоне опередили в своей лиге ставший вторым «Базель» на 14 очков.

Так почему тогда «Ференцварош», чемпион тоже далеко не топовой футбольной страны Европы, обязан был проходить «Карабах»? Потому что Венгрия звучит европеистее Азербайджана? Не аргумент.

Да, согласно данным Transfermarkt, разница суммарной стоимости команд изрядна — 36 миллионов евро против 14 в пользу венгров. В два с половиной раза. А у «Цюриха» — вообще 43. У «Леха» — 32, близко к венгерской и тоже более чем вдвое выше, чем у «Карабаха». И всех их команда Гурбана Гурбанова прошла.

Так что в первую очередь ее надо хвалить и уважать, а не тех троих, в рядок выстроив, шеймить. В Будапеште встречались не команды разных весовых категорий. А в таблице коэффициентов УЕФА Азербайджан и Венгрия стоят рядом — на 26-м и 27-м месте. Швейцария, к слову, 14-я — вот проигрыш «Цюриха» более уместно расценивать как провал.

Просто вот такова квалификация Лиги чемпионов, пройти все этапы которой, если стартуешь с самого начала, — задача высшей категории сложности.

Конечно, для Черчесова случившееся больно — тем более что пару лет назад у «Фради» был пример выхода в группу Лиги чемпионов с Сергеем Ребровым во главе. Но там-то, в группе, перспектив все равно было бы немного. И, может, поэтому заход в еврокубки через Лигу Европы будет для Черчесова более перспективным. Для этого только надо обыграть ирландский «Шемрок Роверс».

И вот это уже — обязательная программа.

13.08.2022 | Зенит — ЦСКА