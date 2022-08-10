Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» проиграл «Карабаху» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Карабаха» (1:3) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Теоретически, мы были готовы ко всему. К сожалению, на практике этого не увидели. Похожая ситуация была и в матче со «Слованом», мы и в этот раз не очень хорошо начали игру. Не думаю, что в этой встрече виноваты ошибки в обороне, потому что защита много раз выручала, оставляя нас в игре. Мы совершали много ненужных передач, что освобождало пространство для атак соперника.

Как тренер, я должен думать о том, что произошло, не поддаваясь эмоциям. Мы поговорили с ребятами после матча, но надо спокойно проанализировать увиденное, так как у нас есть и другие задачи. После поражения критика в мой адрес и в команду вполне закономерна. Это работа журналистов. Но моя работа не в том, чтобы критиковать игроков, а в том, чтобы правильно их подготовить. Мне, как главному тренеру, тоже нужно разобраться, чего нам не хватило в матче с «Карабахом», — цитирует пресс-служба клуба Черчесова.

За выход в групповой турнир Лиги Европы венгерский клуб сыграет с «Шэмрок Роверс».