Златко Юнузович: «В матче с «Ливерпулем» мы имели много шансов»

Полузащитник «Зальцбурга» Златко Юнузович прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче Лиги чемпионов. По его словам, можно было рассчитывать на более позитивный исход.

— Это была невероятно напряженная игра с первых минут, моменты имели обе команды, — цитирует официальный сайт УЕФА Юнузовича. — Думаю, мы провели лучшую игру в Лиге чемпионов и имели много шансов. К сожалению, не смогли ими воспользоваться. «Ливерпуль» тоже упустил много моментов. В итоге они оказались умнее в решающей фазе и заслужили победу.