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Златко Юнузович: «В матче с «Ливерпулем» мы имели много шансов»

08:26
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Полузащитник «Зальцбурга» Златко Юнузович прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче Лиги чемпионов. По его словам, можно было рассчитывать на более позитивный исход.

— Это была невероятно напряженная игра с первых минут, моменты имели обе команды, — цитирует официальный сайт УЕФА Юнузовича. — Думаю, мы провели лучшую игру в Лиге чемпионов и имели много шансов. К сожалению, не смогли ими воспользоваться. «Ливерпуль» тоже упустил много моментов. В итоге они оказались умнее в решающей фазе и заслужили победу.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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