Зидан перед матчем с «Интером»: «Обожаю тренерское дело, для меня это самое важное в жизни»
Главный тренера «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».
«Не считаю, что в первом матче с «Интером» у нас были взлеты и падения, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Были непростые моменты, но это обычная ситуация для футбольного матча с таким серьезным оппонентом. Но мы здорово начали игру и здорово ее закончили. Я не фаталист. Это футбол, такие вещи случаются.
Мы много работаем, чтобы улучшить свою игру и в защите, и в нападении. В футболе бывает так, что все получается, а порой ничего не складывается. Наверное, сейчас у нас вторая ситуация. Но не только у нас.
С момента нашей победы в финале Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» прошло четыре года. Это были четыре года учебы. Как человек я вряд ли изменился. Я по-прежнему обожаю тренерское дело. Для меня это остается самым важным в жизни».
Матч «Интер» — «Реал» состоится 25 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029425--internazionale-vs-real-madrid/
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