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Зидан перед матчем с «Интером»: «Обожаю тренерское дело, для меня это самое важное в жизни»

23:13
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Главный тренера «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».

«Не считаю, что в первом матче с «Интером» у нас были взлеты и падения, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Были непростые моменты, но это обычная ситуация для футбольного матча с таким серьезным оппонентом. Но мы здорово начали игру и здорово ее закончили. Я не фаталист. Это футбол, такие вещи случаются.

Мы много работаем, чтобы улучшить свою игру и в защите, и в нападении. В футболе бывает так, что все получается, а порой ничего не складывается. Наверное, сейчас у нас вторая ситуация. Но не только у нас.

С момента нашей победы в финале Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» прошло четыре года. Это были четыре года учебы. Как человек я вряд ли изменился. Я по-прежнему обожаю тренерское дело. Для меня это остается самым важным в жизни».

Матч «Интер» — «Реал» состоится 25 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029425--internazionale-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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