Жюльен Стефан: «Краснодар» заслуживает уважения не меньше «Челси» и «Севильи»

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан поделился ожиданиями от старта клуба в Лиге чемпионов. Французский клуб 20 октября на своем поле примет «Краснодар». В группе E также играют «Севилья» и «Челси».

— Мы много говорим об этом турнире, на пресс-конференциях часто задают вопросы, но это не должно нас беспокоить, — цитирует ouest-france.fr Стефана. — Игроки заслужили испытать это, нужно наслаждаться моментом от первой до последней игры, от первой до последней секунды.

«Краснодар» — хорошая команда. Я мало о ней слышал, но у нее есть опыт в Лиге Европы. Нас ждет сложный соперник. В его составе опытные игроки, привыкшие к еврокубкам и международным матчам. Большинство из них — игроки сборных России, Швеции, капитан — белорус.

Это современная команда, много играет с мячом и интенсивно прессингует, когда его теряет. Иногда ей не хватает стабильности, но ставка на будущее и конкуренция означают, что эта проблема будет исправлена.

— «Краснодар» — самая простая команда в группе?

— Это сложная группа с более опытными клубами, чем мы. «Краснодар» заслуживает уважения не меньше, чем «Челси» и «Севилья».