Жозе Моуринью: "Ювентус" и "Барселона" - фавориты Лиги чемпионов"

Португальский тренер Жозе Моуринью, который по ходу нынешнего сезона был уволен из "Манчестер Юнайтед", рассказал, кого он считает фаворитами Лиги чемпионов.

- Фавориты Лиги чемпионов? Я бы назвал "Ювентус" и "Барселону", - цитирует португальца Calciomercato. - Все говорят о Роналду и Месси, но я предпочитаю говорить о "Ювентусе" и "Барселоне". Английские клубы, "Порту" и "Аякс" - это хорошие команды, но у них нет такого опыта. Когда у вас есть Роналду или Месси - это большой плюс.

В 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют такие пары: "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити", "Ливерпуль" - "Порту", "Аякс" - "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" - "Барселона". Матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля.

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