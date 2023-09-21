Жорже: «Брага» хотела и заслуживала большего в матче с «Наполи»

Главный тренер «Браги» Артур Жорже прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы должны исправить эти ошибки. Я был доволен тем, что сделали игроки, но мы хотели и заслуживали большего. Эта игра — одна из тех, на которые мы смотрим и видим, что проиграли с полным достоинством», — цитирует пресс-служба УЕФА Жорже.

«Наполи» с 3 очками вышел на первое место в группе С. «Брага» идет на третьей строчке.