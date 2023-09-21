Тухель оценил игру Кейна против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру нападающего команды Харри Кейна в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Сегодня он выполнял иную функцию, находясь в полупозиции. От него требовалось отходить назад и ассистировать, используя скоростные качества команды на флангах. Во втором тайме он наряду со всей командой был более подвижным. У него было несколько острых моментов, которыми он воспользовался. Забил очень важный пенальти, вернув сразу после пропущенного мяча преимущество в два гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

«Бавария» набрала 3 очка и вышла в лидеры группы A. «Манчестер Юнайтед» — последний (0 очков).