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Кейн: «После того как забили третий мяч в ворота «МЮ», следовало довести счет до 4:1 или 5:1»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото AFP

Бомбардир «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Очень хорошее начало турнира для нас. Ближе к концу игры в ней стало больше безумия, но я думаю, что в целом мы контролировали большую часть игры. Пожалуй, после того как мы забили третий мяч, следовало довести счет до 4:1 или 5:1, но надо отдать должное «Юнайтед», который жаждал отыгрываться. В общем, три очка есть, и это действительно хорошее начало турнира», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

«Бавария» набрала 3 очка и вышла в лидеры группы A. «Манчестер Юнайтед» — последний (0 очков).

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Гарри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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