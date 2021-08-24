Жезуш об ответном матче с ПСВ: «Бенфика» выйдет с желанием забить»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ.

«Все мы знаем важность игры. Мы выйдем с намерением забить: это важно. Нас ждет сложный второй матч. Первый закончился нашей победой, но мы знаем, что нас ждет талантливый соперник с хорошими игроками. Будут долгие периоды, когда они будут заставлять нас гоняться за мячом, но мы к этому готовы», — приводит слова Жезуша официальный сайт УЕФА.

Первый матч завершился победой «Бенфики» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 24 августа в Эйндховене и начнется в 22:00 мск.

В предыдущем раунде квалификации «Бенфика» обыграла «Спартак» со счетом 4:0 (2:0, 2:0).