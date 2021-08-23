Шевченко посетил тренировку «Шахтера» перед ответным матчем с «Монако»
22:50
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку донецкого «Шахтера» перед ответным матчем с «Монако» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
В первом матче «Монако» дома уступил «Шахтеру» (0:1). Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.
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