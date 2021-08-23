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Шевченко посетил тренировку «Шахтера» перед ответным матчем с «Монако»

22:50
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку донецкого «Шахтера» перед ответным матчем с «Монако» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В первом матче «Монако» дома уступил «Шахтеру» (0:1). Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1429720401563750400

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Александр Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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