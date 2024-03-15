«Барселона» является самым частым соперником «ПСЖ» на международной арене

«ПСЖ» и «Барселона» сыграют друг против друга в четвертьфинале Лиги чемпионов-2023/24.

Как сообщает Opta, парижане встретятся с каталонцами в 14-й и 15-й раз в еврокубках, что делает «Барселону» самым частым соперником «ПСЖ» на международной арене.

Также эти команды в XXI веке в пятый раз сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент счет по проходам — 3:1 в пользу испанского клуба.

Первые матчи 1/4 финала турнира состоятся 9 и 10 апреля, а ответные — 16 и 17 апреля.