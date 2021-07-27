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«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» в отборочном турнире Лиги чемпионов

21:59
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В ответном матче второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов «Ференцварош» победил «Жальгирис» (3:1).

Один из мячей в составе победителей забил экс-игрок «Зенита» Роберт Мак. В первом матче венгерский клуб также одержал победу с счетом 2:0. Следующим соперником «Ференцвароша» станет «Славия».

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Ответный матч

«Жальгирис В» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:3 (0:1)

Первый матч — 0:2

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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