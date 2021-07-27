«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» в отборочном турнире Лиги чемпионов
21:59
В ответном матче второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов «Ференцварош» победил «Жальгирис» (3:1).
Один из мячей в составе победителей забил экс-игрок «Зенита» Роберт Мак. В первом матче венгерский клуб также одержал победу с счетом 2:0. Следующим соперником «Ференцвароша» станет «Славия».
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Ответный матч
«Жальгирис В» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:3 (0:1)
Первый матч — 0:2
Читайте также
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020, женское командное многоборье: где смотреть прямую трансляцию
Бесславный конец? Симона Байлз приезжала в Токио главной звездой, но еле унесла ноги от россиянок из-за «травмы»
Наши гимнастки вынесли американок без Байлз! Еще одна историческая победа России на Олимпиаде в Токио
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю