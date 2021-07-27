«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» в отборочном турнире Лиги чемпионов

В ответном матче второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов «Ференцварош» победил «Жальгирис» (3:1).

Один из мячей в составе победителей забил экс-игрок «Зенита» Роберт Мак. В первом матче венгерский клуб также одержал победу с счетом 2:0. Следующим соперником «Ференцвароша» станет «Славия».

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Ответный матч

«Жальгирис В» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:3 (0:1)

Первый матч — 0:2