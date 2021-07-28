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Все клубы из Сан-Марино вылетели из еврокубков

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Сан-Марино остался без своих представителей в еврокубках-2021/22. Все три команды прекратили борьбу.

Ранее «Фольгоре» во втором отборочном раунде Лиги конференций уступил мальтийскому «Хибернинансу» (2:4, 1:3). «Тре Пенне» на стадии первого раунда дважды проиграл батумскому «Динамо» (0:4, 0:3).

Также в первом раунде турнира прекратила борьбу «Ла Фиорита». Ее прошла мальтийская «Биркиркара» (1:0, 1:1).

Сан-Марино — единственная на данный момент страна, оставшаяся без своих представителей в европейских клубных турнирах в сезоне-2021/22.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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