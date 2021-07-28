Все клубы из Сан-Марино вылетели из еврокубков
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Сан-Марино остался без своих представителей в еврокубках-2021/22. Все три команды прекратили борьбу.
Ранее «Фольгоре» во втором отборочном раунде Лиги конференций уступил мальтийскому «Хибернинансу» (2:4, 1:3). «Тре Пенне» на стадии первого раунда дважды проиграл батумскому «Динамо» (0:4, 0:3).
Также в первом раунде турнира прекратила борьбу «Ла Фиорита». Ее прошла мальтийская «Биркиркара» (1:0, 1:1).
Сан-Марино — единственная на данный момент страна, оставшаяся без своих представителей в европейских клубных турнирах в сезоне-2021/22.
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