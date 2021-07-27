Главным арбитром матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» стал испанец Карлос дель Серро Гранде, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты арбитра: Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвертый арбитр — Хавьер Альберола. Все судьи представляют Испанию.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало в 20.00 по московскому времени.