Испанец дель Серро Гранде назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Бенфика»
21:27
Главным арбитром матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» стал испанец Карлос дель Серро Гранде, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистенты арбитра: Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвертый арбитр — Хавьер Альберола. Все судьи представляют Испанию.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало в 20.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032615--spartak-moskva-vs-benfica/
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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?
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