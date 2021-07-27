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Испанец дель Серро Гранде назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Бенфика»

21:27
Карлос дель Серро Гранде. Фото news.in-24.com
Карлос дель Серро Гранде. Фото news.in-24.com
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Главным арбитром матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» стал испанец Карлос дель Серро Гранде, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты арбитра: Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвертый арбитр — Хавьер Альберола. Все судьи представляют Испанию.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032615--spartak-moskva-vs-benfica/

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры