«Зенит» проиграл «Лейпцигу»

«Зенит» в гостевом матче 3-го тура Лиги чемпионов уступил «Лейпцигу» (1:2). На гол Ярослава Ракицкого хозяева ответили точными ударами Конрада Ляймера и Марселя Забитцера.

Немецкая команда возглавляет группу G c 6 очками, у российской — 4 очка.

5 ноября в 4-м туре «Зенит» примет «Лейпциг» в Санкт-Петербурге.

Лига чемпионов

Группа G

«Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 2:1 (0:1)

Голы: Ракицкий, 25 (0:1). Ляймер, 49 (1:1). Забитцер, 59 (2:1).

«Лейпциг» (Германия): Гулачи, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Мукьеле, Забитцер, Кампль, Ляймер (Демме, 86), Лукман (Поульсен, 69), Форсберг, Вернер (Кунья, 46).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Осорио, 65), Оздоев, Барриос, Дриусси (Мак, 82), Дзюба, Азмун (Кузяев, 75).

Предупреждение: Барриос, 8.

Судьи: Али Палабыйык. Мустафа Эйисой, Серкан Олгунджан (все — Турция).

ВАР: Иррати (Италия). Мете Калкаван (Турция).

23 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Лейпциг» — «Зенит»: видео всех голов // Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр