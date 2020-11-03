Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

— У нас проблемы, как и было в игре с «Брюгге». Мы не ждали таких проблем, но на мой взгляд, команда проведет отличную игру. И мы знаем, что «Зенит» — прекрасная команда, у которой нет очков после двух игр. У нее нет побед, поэтому матч очень важен для соперника. Но моя команда готова.

— Как вы отреагировали, когда узнали, что футболистам, у которых был коронавирус, нельзя сыграть завтра, хотя они играли в воскресенье с «Торино»?

— Это особенная ситуация. И я так считаю, и многие коллеги, что это не лучшее время для нас. Мне жаль. Я бы хотел, чтобы и в Брюгге, и в Санкт-Петербурге все были. Но мы к этому привыкли после локдауна. Жаль, что не будет Иммобиле, Стракоши, Лулича Раду — тех, кто четыре с половиной года делал все для возвращения «Лацио» в Лигу чемпионов. (Гоша Чернов)