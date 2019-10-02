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«Зенит» — «Бенфика»: Шатов и Азмун сыграют с первых минут

21:00
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» примет «Бенфику». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Осорио, Караваев, Жирков, Мак, Ерохин, Сутормин.

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Габриэл, Рафа Силва, Т.Тавареш, Жардел, Таарабт, Пицци, Сеферович.

Запасные: Злобин, Кайо, Де Томаш, Тавареш, Фернандеш, Винисиус, Ферро.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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