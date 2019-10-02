«Зенит» — «Бенфика»: Шатов и Азмун сыграют с первых минут
21:00
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» примет «Бенфику». Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Осорио, Караваев, Жирков, Мак, Ерохин, Сутормин.
«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Габриэл, Рафа Силва, Т.Тавареш, Жардел, Таарабт, Пицци, Сеферович.
Запасные: Злобин, Кайо, Де Томаш, Тавареш, Фернандеш, Винисиус, Ферро.
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 6578Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...