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Зе Луиш заработал штрафной - "Порту" забил. "Краснодар" проиграл в первом матче отбора Лиги чемпионов

"Краснодар" проиграл "Порту". Фото Виталий Тимкив
"Краснодар" проиграл "Порту". Фото Виталий Тимкив
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"Краснодар" на своем поле в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов уступил "Порту". Решающий гол забил полузащитник Сержиу Оливейра прямым ударом со штрафного, который заработал экс-игрок "Спартака" Зе Луиш.

Ответная встреча пройдет в Португалии во вторник, 13 августа.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Краснодар" (Россия) – "Порту" (Португалия) – 0:1 (0:0)

Гол: Сержиу Оливейра, 89.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Кабелла, Камболов (Фьолусон, 72), Вандерсон Масиэл, Берг (Ари, 62), Намли (Сулейманов, 66).

"Порту": Марчесин, Вилсон Манафа, Маркано, Пепе, Теллес, Корона (Отавиу, 85), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра, Баро (Диас, 55), Марега, Соарес (Зе Луиш, 74).

Предупреждения: Камболов, 28. Данилу Перейра, 39. Баро, 50. Корона, 64.

Судьи: Штилер. Гиттельманн, Фольтин (все - Германия).

7 августа. Краснодар. Стадион "Краснодар".

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Краснодар - Порту

 

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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/qualify/-3/​

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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