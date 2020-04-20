«Зависть богов». Экс-директор «Милана» рассказал, почему «Ливерпуль» в 2005 году выиграл Лигу чемпионов

Бывший спортивный директор «Милана» Сильвано Рамаччони вспомнил о самых значимых победах команды. Он проработал в клубе 32 года.

— Мы выиграли чемпионат Италии с Арриго Сакки, победив фантастический «Наполи» на их стадионе, — приводит слова Рамаччони Football Italia. — Затем победа в Кубке Европейских чемпионов над «Стяуа» в Барселоне и Межконтинентальный кубок. Я работал с отличными тренерами и незабываемыми игроками, которые позволили нам испытать все это.

Поражение от «Ливерпуля» в 2005 году? По-прежнему убежден, что единственная причина, по которой мы проиграли тот матч, — зависть богов. Это единственное объяснение. До сих пор помню сэйв Ежи Дудека после удара Андрея Шевченко. Той ночью мне пришлось принимать лекарства, чтобы уснуть. Я не мог поверить в то, что произошло.