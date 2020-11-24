Защитник киевского «Динамо» Миколенко: «Расстроен, что Месси пропустит матч. Хотелось сыграть против такого игрока»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко поделился мнением о том, что форвард Лионель Месси не сыграет за «Барселону» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Честно говоря, я расстроен. Матч в Барселоне я пропустил, поэтому хотелось бы сыграть против такого игрока, как Месси.

Предыдущий матч был одним из лучших в плане спринтов и беговой работы. Да, я много пропустил из-за болезни — 18 дней. Но сейчас я полностью восстановился», — приводит слова Миколенко официальный сайт УЕФА.