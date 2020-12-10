«Атлетико» на выезде переиграл «Зальцбург»

«Атлетико» на выезде победил «Зальцбург» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб взял верх со счетом 2:0.

«Атлетико» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе. «Зальцбург» продолжит выступление в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Группа A

«Зальцбург» (Австрия) — «Атлетико» (Испания) — 0:2 (0:1)

Голы: Эрмосо, 39 (0:1). Феррейра-Карраско, 86 (0:2).

«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер (Сучич, 90), Кристенсен, Юнузович, Собослои (Онгене, 90+1), Мвепу (Окугава, 90+1), Дака (Окафор, 73), Койта (Адейеми, 79), Бериша.

«Атлетико» (Испания): Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Коке, Сауль (Эррера, 64), Льоренте (Лоди, 90+1), Суарес (Корреа, 65), Феррейра-Карраско (Торрейра, 89), Жоау Феликс (Лемар, 89).

Предупреждения: Эрмосо, 45+1. Савич, 61. Рамалью, 71.

Судья: Тэйлор (Англия).

9 декабря. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».