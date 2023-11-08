Захарян начнет в запасе матч «Реал Сосьедад» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча состоится сегодня, 8 ноября.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян начнет игру в запасе.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, ле Норман, Субельдия, Элустондо, Барренечеа, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Оярсабаль.

Матч пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Начало — в 20.45 по московскому времени.