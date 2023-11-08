Видеотрансляция матча «Наполи» — «Унион» начнется на «Матч Футбол 1» в 20.30

8 ноября «Наполи» дома в городе Неаполь (Италия) на стадионе «Диего Армандо Марадона» сыграет против берлинского «Униона» в матче группы С Лиги чемпионов. Встреча пройдет в среду, начало — в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Наполи» — «Унион» можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Телеканал «Матч Футбол 1» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Наполи» — «Унион». Начало — в 20.30 мск. Самые интересные моменты игры также будут доступны в онлайн-перекличке на канале «Матч Премьер».

Итальянская команда с шестью очками занимает второе место в группе С. «Унион» с 0 баллов располагается на четвертой строчке.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

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