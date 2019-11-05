«Ювентус» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»

Футболисты «Ювентуса» отправились в Москву, итальянский клуб поделился соответствующим видео в Twitter.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» состоится в среду, 6 ноября, и начнется в 20.55 по московскому времени.

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