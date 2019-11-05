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«Ювентус» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»

16:00
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Футболисты «Ювентуса» отправились в Москву, итальянский клуб поделился соответствующим видео в Twitter.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» состоится в среду, 6 ноября, и начнется в 20.55 по московскому времени.

Локомотив — Ювентус

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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