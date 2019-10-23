«Ювентус» установил личный рекорд по владению мячом в матче с «Локомотивом»

В матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) «Ювентус» владел мячом 77,8 процента времени, сообщает Opta. Это самый высокий показатель для «Юве» в ЛЧ с сезона-2003/04, когда Opta начала вести такую статистику.

77.8% - Juventus have collected their best average possession (77,8%) in a #UCL match since Opta collected this kind of data (2003/04).



28 — Only vs Nordsj?lland (2012, 33 shots), Juventus have fired more shots in a UCL match than tonight (28).



Mentality. #JuveLokomotiv pic.twitter.com/psmFMsD9Su — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2019

Кроме того, «Ювентус» нанес 28 ударов по воротам «Локо». В Лиге чемпионов «Старая синьора» больше била только в матче с «Норшелланом» в 2012 году.

В составе итальянского клуба дубль сделал Пауло Дибала. У «Локо» отличился Алексей Миранчук.

Слишком увлеклись обороной. Дибала разбил мечту «Локо»