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«Ювентус» установил личный рекорд по владению мячом в матче с «Локомотивом»

10:34
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В матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) «Ювентус» владел мячом 77,8 процента времени, сообщает Opta. Это самый высокий показатель для «Юве» в ЛЧ с сезона-2003/04, когда Opta начала вести такую статистику.

Кроме того, «Ювентус» нанес 28 ударов по воротам «Локо». В Лиге чемпионов «Старая синьора» больше била только в матче с «Норшелланом» в 2012 году.

В составе итальянского клуба дубль сделал Пауло Дибала. У «Локо» отличился Алексей Миранчук.

Слишком увлеклись обороной. Дибала разбил мечту «Локо»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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