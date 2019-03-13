"Ювентус" с пенальти забил третий гол "Атлетико"

"Ювентус" забил третий гол в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 86-й минуте встречи Криштиану Роналду реализовал пенальти, назначенный за подножку со стороны Анхеля Корреа. Счет стал 3:0.
Общий счет в противостоянии стал 3:2 в пользу туринского клуба.
RONALDO 3-0 ATLÉTICO.– Joga Bonito USA (@Jasoninho10) 12 марта 2019 г.
This is why #Juventus bought #Cristiano! Magnificent, clutch, and heroic hat-trick when they needed him most!
🎩🎩🎩🔥🔥🔥👏🏼👏🏼👏🏼#JuveAtleti #UCL #CR7 #CR7Juve pic.twitter.com/VwbEyvjB5Y
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