Юрий Семин: «Думаю, в этом сезоне «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) заявил, что мадридский клуб выиграет этот турнир.

— Согласны ли, что Крыховяк и Жоау Мариу на голову превосходят остальных игроков «Локомотива» в важных матчах? И почему через несколько минут после выхода Идову поменяли флангами Игнатьева и Жоау Мариу?

— Не совсем согласен. Это команда, а не отдельные игроки. Крыховяк играл на своем уровне, но были моменты, когда он тоже должен был отдать передачи, в частности, Смолову, находившемуся в лучшей позиции, а не бить. У Мариу тоже были ошибки. Почему мы поменяли его местами с Игнатьевым — у нас была проблема с левой стороны у Рыбуса — крайнего защитника, который играл против него, мы никак не могли закрыть. Когда Игнатьев туда перешел, для него это было место, при котором он в оборонительных действиях действовал лучше. Поэтому и произошла эта перестановка.

— Сильно отличается нынешний «Атлетико» с Томасом и Жоау Феликсом от прежнего? И это уже звезда мирового футбола?

— Во-первых, команда стала моложе. По стилю и ведению игры она не отличается. Как они были лидерами испанского чемпионата, так и остались. Думаю, они и Лигу чемпионов выиграют в этом году. Чего им желаем. А Феликс — будущее «Атлетико». И сегодня он сыграл не только полезно, но и мощно. (Игорь Рабинер)

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