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Юлиан Нагельсманн: «ПСЖ» заслужил свой билет в финал»

00:44
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).

– «ПСЖ» заслужил свой билет в финал, – приводит слова Нагельсманна BT Sport. – В первые 10-12 минут мы неплохо справлялись, создавали моменты. После второго пропущенного гола стало уже окончательно сложно войти обратно в игру, тем более что «ПСЖ» – это очень классная команда. Сложно принять поражение, но таков футбол.

В первые 10 минут у нас было три или четыре хороших момента и две из трех больших ошибок. Когда мы пропустили второй гол, уверенность наших игроков ослабла. В конце это был вопрос характера, во втором тайме у нас получалось хорошо.

Сейчас сложно думать о том, какой же отличный сезон мы провели в Лиге чемпионов, но через неделю все снова будет в порядке. Молодая команда хорошо себя проявила в этом турнире, и мы постараемся повторить в следующем сезоне. 

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