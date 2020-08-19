Юлиан Нагельсманн: «ПСЖ» заслужил свой билет в финал»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).

– «ПСЖ» заслужил свой билет в финал, – приводит слова Нагельсманна BT Sport. – В первые 10-12 минут мы неплохо справлялись, создавали моменты. После второго пропущенного гола стало уже окончательно сложно войти обратно в игру, тем более что «ПСЖ» – это очень классная команда. Сложно принять поражение, но таков футбол.

В первые 10 минут у нас было три или четыре хороших момента и две из трех больших ошибок. Когда мы пропустили второй гол, уверенность наших игроков ослабла. В конце это был вопрос характера, во втором тайме у нас получалось хорошо.

Сейчас сложно думать о том, какой же отличный сезон мы провели в Лиге чемпионов, но через неделю все снова будет в порядке. Молодая команда хорошо себя проявила в этом турнире, и мы постараемся повторить в следующем сезоне.