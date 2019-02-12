Юлиан Дракслер: "Матч "МЮ" - "ПСЖ" будут смотреть все, и мы должны ответить своей игрой на футбольном поле"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" заявил, что в этой игре будет тактическая борьба. Он также добавил, что не стоит забывать, что впереди еще ответный матч в Париже.

- В этом году противостояние в 1/8 финала будет не таким, как в 2018-м, - приводит официальный сайт УЕФА слова Дракслера. - Мы должны доказать, что можем выигрывать. Такой матч смотреть будут все, и мы должны ответить своей игрой на футбольном поле. Думаю, "МЮ" будет играть так же, как и в последних матчах. Они будут идти вперед, это совершенно очевидно, но не стоит забывать, что впереди еще ответный матч в Париже. Будет тактическая борьба.

Первый матч между "ПСЖ" и "МЮ" пройдет 12 февраля в Манчестере, ответный - 6 марта в Париже.

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