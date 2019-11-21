«Яндекс» и Rambler Group претендуют на трансляции еврокубоков

«Яндекс» и Rambler Group могут стать конкурентами «Матч ТВ» в борьбе за права на трансляции матчей еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, на права транслировать еврокубки также претендует онлайн-кинотеатр ivi. Платформа в октябре заключила контракт с «Газпром-Медиа», в рамках которого получила эксклюзивные права в сегменте онлайн-кинотеатров на ее действующий контракт по трансляции российской премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сейчас права на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы на территории России принадлежат «Газпром-Медиа» — турниры показывает в своем эфире и на сайте входящий в холдинг канал «Матч ТВ».

Также указано, что «Яндекс» не намерен ограничиваться правом трансляции только на территории России. Интернет-компания претендует и на страны ближнего зарубежья, включая Украину. При этом сервисы «Яндекса» на территории Украины заблокированы по решению государственной власти. Права на трансляцию еврокубков принадлежат каналам «Футбол 1» и «Футбол 2», входящим в медиагруппу «Украина» Рината Ахметова, владельца «Шахтера».

Сумма, которая включает в себя права на трансляции всех клубных турниров на три года с учетом стран СНГ, может составить 200 миллионов евро.