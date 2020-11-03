«Я раньше за нее переживал». Мусаев рассказал о «Севилье»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» ответил на вопрос о силе соперника в 2000-х и теперь. По словам специалиста, ранее он переживал за испанскую команду.

«В те (нулевые) годы команда тоже была сильна. Я уже не вспомню акцент, который раньше был в ее игре. Это одна из моих любимых команд в Европе, я раньше за нее переживал. Команда постоянно выступает в еврокубках, играет в атакующий футбол. Так было и в ту пору, когда там играл Кержаков. Концепция не поменялась и сейчас, на эту команду также приятно смотреть», — сказал Мусаев. (Екатерина Потапова)