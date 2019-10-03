Вячеслав Караваев: «Дебют получился отличным»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

— Дебют получился отличным, — сказал Караваев в эфире «Матч ТВ». — Главное, что выиграли, три очка набрали.

Сумасшедшая поддержка на трибунах, спасибо болельщикам. Это очень помогает.

Естественно, переживаешь за ребят, когда сидишь на скамейке. Хочешь помочь, но не можешь. Когда выходишь, то чувствуешь себя не так напряжено. Считаю, свой отрезок сыграл неплохо.

Не сказал бы, в концовке была какая-то расслабленность с нашей стороны. Пропустили ненужный гол, отсюда и нервы. К счастью, довели матч до победы.

Перед игрой мой выход не оговаривался. Это тактика тренерского штаба. Значит, они грамотно это задумали.

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