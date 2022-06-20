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Доннарумма: «Если убрать в сторону вылет из Лиги чемпионов, то это был хороший сезон для «ПСЖ»

Доннарумма рассказал, что чувствовал после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что чувствовал после вылета команды из Лиги чемпионов.

«После вылета из Лиги чемпионов все было как-то странно. У нас были проблемы, мы не могли переварить это. Но нужно было принять ситуацию. Мы должны были двигаться дальше. Я бы сказал, что в целом сезон сложился позитивно. Если убрать в сторону Лигу чемпионов, то это был хороший сезон, которым мы не были полностью удовлетворены. В следующем году мы попытаемся выиграть как можно больше титулов», — приводит слова Доннаруммы сайт «ПСЖ».

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб проиграл «Реалу» со счетом 2:3 по сумме двух матчей. Мадридский клуб в итоге стал победителем турнира, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0).

«ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В сезоне-2020/21 команда дошла до финала турнира, где уступила «Баварии» со счетом 0:1.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/gianluigi-donnarumma-heureux-de-remporter-mon-premier-titre-avec-paris-interview-psg
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