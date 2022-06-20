Доннарумма: «Если убрать в сторону вылет из Лиги чемпионов, то это был хороший сезон для «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что чувствовал после вылета команды из Лиги чемпионов.

«После вылета из Лиги чемпионов все было как-то странно. У нас были проблемы, мы не могли переварить это. Но нужно было принять ситуацию. Мы должны были двигаться дальше. Я бы сказал, что в целом сезон сложился позитивно. Если убрать в сторону Лигу чемпионов, то это был хороший сезон, которым мы не были полностью удовлетворены. В следующем году мы попытаемся выиграть как можно больше титулов», — приводит слова Доннаруммы сайт «ПСЖ».

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб проиграл «Реалу» со счетом 2:3 по сумме двух матчей. Мадридский клуб в итоге стал победителем турнира, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0).

«ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В сезоне-2020/21 команда дошла до финала турнира, где уступила «Баварии» со счетом 0:1.