Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:39

УЕФА задерживает выплаты «Зенита» и «Локомотива»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

По информации «СЭ», «Зенит» и «Локомотив» не получили часть своих выплаты за участие в еврокубках.

УЕФА аргументирует это тем, что некоторые спонсоры этих клубов находятся под санкциями, соответсвенно возникают проблемы с европейскими банками, которые готовы осуществить эту сделку.

РФС предлагает несколько безопасных схем перевода денег, но УЕФА пока откладывает решение проблемы.

Источник добавляет, что речь идет в совокупности о нескольких миллионах евро, основную часть призовых «Зенит» и «Локомотив» уже получили.

Остальные российские клубы уже получили свои выплаты. До «Спартака» деньги все дошли в мае, а «Рубин» и «Сочи» получили призовые еще в январе.

Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
7
6
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Гладилин оценил возможный товарищеский матч сборной России против Саудовской Аравии
РФС и РПЛ осудили решение ФИФА о приостановке контрактов иностранцев
Источник: РФС и РПЛ готовят обращение по поводу решения ФИФА о приостановке контрактов иностранцев
Дюков — о будущем российского футбола: «Уверен, что до исключения из ФИФА не дойдет»
Дюков прокомментировал решение ФИФА разрешить иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами
Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Башкиров заявил, что ведет переговоры о своем будущем
«Противостояние со «Спартаком»? Я не жарю мясо, я его ем!» Первые слова Йокановича в России
Семин — об уходе Кухты: «Нужно думать, прежде чем покупать таких игроков»
Зиньковский — топ-трансфер для «Спартака». Он станет ключевым игроком у Абаскаля
Булыкин считает, что Овечкин хорошо себя проявит в товарищеском футбольном матче против «Амкала»
Спортивный директор «Локомотива» Цорн: «Кухта останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доннарумма: «Если убрать в сторону вылет из Лиги чемпионов, то это был хороший сезон для «ПСЖ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости