УЕФА задерживает выплаты «Зенита» и «Локомотива»

По информации «СЭ», «Зенит» и «Локомотив» не получили часть своих выплаты за участие в еврокубках.

УЕФА аргументирует это тем, что некоторые спонсоры этих клубов находятся под санкциями, соответсвенно возникают проблемы с европейскими банками, которые готовы осуществить эту сделку.

РФС предлагает несколько безопасных схем перевода денег, но УЕФА пока откладывает решение проблемы.

Источник добавляет, что речь идет в совокупности о нескольких миллионах евро, основную часть призовых «Зенит» и «Локомотив» уже получили.

Остальные российские клубы уже получили свои выплаты. До «Спартака» деньги все дошли в мае, а «Рубин» и «Сочи» получили призовые еще в январе.