Врач сборной Египта: «В финале Лиги чемпионов Салах играл с травмой»

Врач сборной Египта рассказал о травме Салаха в финале ЛЧ против «Реала»

Врач сборной Египта Мохамед Абу эль Эла заявил, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах играл с травмой в финале Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

«Салах травмировал приводящую мышцу в финале Кубка Англии. Затем он играл против «Вулверхэмптона» в АПЛ и в финале Лиги чемпионов. И все это всего за 14 дней.

Он занимает второе место в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество минут в сезоне. Это говорит статистика.

Мы получаем и отправляем футболистов с медицинскими отчетами. «Ливерпуль» сказал, что у него есть повреждение, что нужно сделать рентген», — цитирует доктора Goal.com.

В сезоне-2021/22 Салах сыграл 51 матч за команду во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 16 результативных передач.