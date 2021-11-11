Визит УЕФА в Петербург по вопросам подготовки к проведению финала Лиги чемпионов пройдет 17-18 ноября
11:27
Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что представители УЕФА посетят город на следующей неделе.
«Визит представителей УЕФА состоится в среду и четверг на следующей неделе. Программа визита довольно стандартная — она включит в себя работу и на стадионе, и на прилегающей территории, а также обсуждение с городом всех активностей, которые будут происходить. Если брать исключительно УЕФА, приедет делегация около восьми человек», — приводит ТАСС слова Сорокина.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года на «Газпром Арене».
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