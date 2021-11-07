Лотар Маттеус раскритиковал «Реал»: «Клуб потерял свою индивидуальность с уходом Рамоса»

Экс-капитан сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что не верит в успех «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов. Футболист также назвал команды, которые являются фаворитами на турнире.

«Для меня фаворитами в Лиге чемпионов являются «Челси», «Ливерпуль», «Сити» и «Бавария». У «Барселоны» есть проблемы, «Атлетико» хорош, но не настолько, как «Ливерпуль» или «Сити».

«Реал» потерял свою индивидуальность с уходом Рамоса. Алаба, конечно, отличный игрок, но у него нет такой личности. Он не является лидером, каким был Рамос», — цитирует Маттеуса Marca.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу группы D в Лиге чемпионов, имея в активе 9 баллов. В пятом туре мадридцы на выезде сыграют с «Шерифом» (24 ноября).