Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс высказался о фаворитах Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Реал» может выиграть в этом сезоне, — приводит слова Касильяса Marca. — На мой взгляд, всего в турнире четыре-пять фаворитов. «Бавария» выглядит мощно, как в чемпионате Германии, так и в Лиге чемпионов. «Реал» сейчас делает ставку на молодежь".

Касильяс играл за «Реала» с 1998-го до 2015 года. В составе мадридского клуба вратарь пять раз выигрывал Лиги чемпионов.