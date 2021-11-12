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Касильяс — о фаворитах Лиги чемпионов: «Реал» может выиграть в этом сезоне. «Бавария» выглядит мощно»

Касильяс назвал «Реал» и «Баварию» фаворитами Лиги чемпионов
13:52

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс высказался о фаворитах Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Реал» может выиграть в этом сезоне, — приводит слова Касильяса Marca. — На мой взгляд, всего в турнире четыре-пять фаворитов. «Бавария» выглядит мощно, как в чемпионате Германии, так и в Лиге чемпионов. «Реал» сейчас делает ставку на молодежь".

Касильяс играл за «Реала» с 1998-го до 2015 года. В составе мадридского клуба вратарь пять раз выигрывал Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/mundo-marca/sport-weekend/2021/11/12/618e279746163f083e8b45bd.html1

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