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Витинья — о выходе в полуфинал: «Это невероятно. Сложно описать словами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Витинья.
Фото Reuters

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это невероятно. Сложно описать словами. Я грезил этим всю неделю, чтобы быть готовым забить, помогать команде, пройти в полуфинал. Вот мы — в полуфинале, и надо это подчеркивать, отдавать этому должное. Мы очень счастливы. Наши болельщики в нас верили, и, думаю, они были единственными, кто верил.

Даже когда первыми пропустили, мы не сдались. Это тяжело психологически, но тренер сказал нам, что с холодной головой эта игра будет выиграна. Отставать на два гола по сумме встреч морально тяжело, но мы сохраняли спокойствие. Приступили к поиску голевых ситуаций и показали фантастическую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».

 
Килиан Мбаппе бьет по&nbsp;воротам. Великая французская революция! «Барса» в нокауте, «ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040497--barcelona-vs-paris/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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